Addio a Teri Garr: l'indimenticabile Inga di Frankenstein Junior era stata candidata all'Oscar per Tootsie

È morta all'età di 79 anni Teri Garr. Aveva iniziato la sua carriera d'attrice negli anni 60 nei film con Elvis Presley.

La ricorderemo come l'abbiamo sempre ricordata fino ad oggi nel ruolo di Inga, l'assistente del Dottor. Frederick Frankenstein. Qualche spettatore uscirà in questo momento dal cinema dopo aver visto Frankenstein Junior, tornato nelle sale italiane come evento speciale per festeggiare il 50° anniversario del film e leggerà la notizia sul telefono. Teri Garr è morta all'età di 79 anni a causa della sclerosi multipla che le ha causato forti problemi di salute negli ultimi anni.

L'attrice iniziò la sua carriera negli anni 60 recitando in ruoli di contorno. La si vede nei film con Elvis Presley quali L'idolo di Acapulco, Il monte di Venere, Il cantante del Luna Park e Viva Las Vegas. Continuò ad ottenere piccole parti in altri film e serie televisive come Batman, Star Trek, La strana coppia e MASH. Nel 1974 appare nel grande film di Francis Ford Coppola, La conversazione, e nel grandissimo sopracitato capolavoro comico di Mel Brooks.

Successivamente recitò in Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e in Tootsie (1982) che le valse una nomitaion all'Oscar come migliore attrice non protagonista. Teri Garr compare anche nel cast dei film Fuori orario (1985) di Martin Scorsese, Scemo & più scemo (1994) e Prêt-à-Porter (1994) di Robert Altman. Partecipò anche a tre episodi della serie Friends.