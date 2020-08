Tenet, un lungo backstage per mostrare le spettacolari riprese

News Cinema

Con Tenet, Christopher Nolan ha ribadito la sua fede in un cinema fisico, in location vere, ricco di sfide tecniche.

La Warner Bros ha pubblicato un backstage di quasi dieci minuti dedicato al Tenet di Christopher Nolan, una carrellata tra attori e troupe che permette di capire la filosofia professionale del regista angloamericano. La sostanza del discorso è che l'approccio realistico di Nolan finisce per contagiare tutti quelli che lavorano sul film con lui.

La ricerca di location reali dove eseguire le riprese, il rifiuto di greenscreen e computer grafica se non dove sia strettamente necessario, lo sforzo col direttore della fotografia per ottenere analogicamente risultati che sarebbe molto più semplice progettare in digitale: tutto questo si riflette per esempio sulla performance di John David Washington, che si è allenato duramente con i cascatori per cercare di eseguire di persona le scene più pericolose e i numerosi combattimenti corpo a corpo.

