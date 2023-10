Te l'avevo detto: nostra video intervista alla regista Ginevra Elkann e Alba Rohrwacher dalla Festa di Roma

News Cinema

Un gruppo di persone perse in un caldo inusuale e in un vuoto nell'anima. L'universo di Te l'avevo detto, secondo film da regista di Ginevra Elkann, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Intervista con Elkann e una delle protagoniste Alba Rohrwacher.

Una Roma dal caldo afoso e insolito a gennaio, in fondo non troppo distante a quella che oggi ha accolto la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, di Te l'avevo detto, secondo film per Ginevra Elkann dopo l'apprezzato e autobiografico Magari. Da una storia di formazione di una giovane ragazzina, all'atmosfera marcia di un cast corale alle prese con un vuoto interiore, con dipendenze che ossessionano.

Il cast è composito e internazionale, da Valeria Bruni Tedeschi a Greta Scacchi e Danny Huston, da Riccardo Scamarcio a Valeria Golino e Marisa Borini. Scritto dalla regista insieme a Chiara Barzini e Ilaria Bernardini, Te l'avevo detto, prodotto da Lorenzo Mieli e Simone Gattoni, arriverà nelle sale nel corso del 2024 per Fandango distribuzione.

Abbiamo parlato delle atmosfere e del film con Ginevra Elkann e Alba Rohrwacher in questa intervista video.