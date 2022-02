Tarantino diventerà di nuovo papà: il decimo film si allontana?

News Cinema

La moglie di Quentin Tarantino, Daniella Pick, in attesa del secondo figlio dopo il piccolo Leo, che sta per compiere due anni.

Quentin Tarantino diventerà papà per la seconda volta. Il regista e la moglie Daniella Pick hanno confermato ad E!News di aspettare un'aggiunta alla loro famiglia, un fratellino o sorellina che arriverà a far compagnia al piccolo Leo, che compirà due anni alla fine di questo mese.

Siamo ovviamente felicissimi per loro, dal momento che l'unione tra l'ex modella e cantante 38enne e il regista cinquantottenne sembra filare a gonfie vele (e chissà se molti ci avrebbero scommesso). Sembra che la vita famigliare abbia trasformato Tarantino in una persona più tranquilla e riflessiva, lontana dall'immagine dell'eterno ragazzino con cui lo abbiamo conosciuto e forse anche incasellato. Per i fan però un dubbio si pone.

Quentin Tarantino, la famiglia e il lavoro

Dalla nascita del figlio Leo, Tarantino è parso più appagato e tranquillo e si è dedicato, dopo il suo magnifico nono film, C'era una volta... a Hollywood, alla scrittura e alla gestione del suo Beverly Hills Cinema, che proietta solo classici in pellicola e che recentemente ha acquisito un gemello. Sono noti i suoi progetti letterari, ma il decimo film con cui a suo dire avrebbe voluto concludere la carriera sembra allontanarsi sempre più. Tarantino ci sembra più che soddisfatto di com'è andata la sua carriera e concentrato su altri sbocchi, magari più casalinghi, del suo estro creativo. Noi non perdiamo le speranze ma nel frattempo ci congratuliamo per il prossimo lieto evento.