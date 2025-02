Taormina Film Fest 2025: Tiziana Rocca direttrice artistica della settantunesima edizione

News Cinema

La direzione artistica del Taormina Film Festival 2025 è stata affidata a Tiziana Rocca, che torna a occuparsi di una manifestazione cinematografica a cui è molto legata. Fra le novità che è lieta di annunciare, un ritorno al concorso internazionale.

Tiziana Rocca torna, dopo 8 anni, a dirigere il Taormina film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno nella bellissima cittadina siciliana in provincia di Catania. La Rocca ha sempre avuto un legame particolare con Taormina e con il festival, dove intende innanzitutto riportare il Concorso Internazionale, alternando la programmazione italiana a quella straniera e ospitando quindi le grandi major sia nazionali che internazionali. A votare i titoli in concorso sarà una giuria di primo livello. È ancora presto per parlare dei film che verranno presentati, ma la nuova direttrice è felice di annunciare quale sarà il suo contributo a una manifestazione ormai storica che è vanto e orgoglio della Sicilia intera:

È con grande emozione e un senso di profonda gratitudine che torno a ricoprire il ruolo di Direttrice artistica di questo festival che, per me, ha sempre avuto un posto speciale nel cuore. Dopo otto anni di assenza, mi sento fortemente motivata e stimolata a contribuire, con una rinnovata energia e una intramontabile passione, alla crescita e all'evoluzione di questo evento che da ben settantuno anni celebra la magia del cinema. Taormina, con la sua storia, la sua eccezionale bellezza e la sua cultura vibrante, è il palcoscenico ideale per realizzare e raccontare storie uniche (…) La mia visione per questo festival è quella di continuare a esplorare il cinema in tutte le sue forme, cercando di far emergere giovani e nuovi talenti, ma anche di dare spazio a grandi autori che continuano a scrivere la storia del nostro tempo. Sarà un'edizione che punta a creare un dialogo tra le diverse culture cinematografiche, non tralasciando le realtà locali e con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del festival come punto di riferimento internazionale. Non vedo l'ora di condividere con il pubblico, con la stampa e con gli ospiti un programma ricco di nuove scoperte e incontri che, sono certa, arricchiranno tutti noi.

Il Taormina Film Festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con il sostegno dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission, del Comune di Taormina e del MiC, Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e audiovisivo.