Superman: Legacy, Jesse Eisenberg rivela l'unico consiglio che darebbe a Nicholas Hoult per Lex Luthor

Jesse Eisenberg ha interpretato Lex Luthor nel precedente DCEU con Henry Cavill e avrebbe soltanto un consiglio per Nicholas Hoult, che eredita il personaggio in Superman: Legacy.

L’universo DC sta ricostruendo le sue fondamenta, merito dell’ingresso dei nuovi co-presidenti James Gunn e Peter Safran che stanno riassemblando i propri supereroi e i rispettivi personaggi che orbitano nei rispettivi universi. Il primo progetto in partenza è quello di Superman: Legacy, che ha già individuato chi interpreterà il prossimo Lex Luthor. Il compito spetta a Nicholas Hoult, come confermato ufficialmente da James Gunn. Il regista e sceneggiatore aveva condiviso via social uno scatto in compagnia dell’attore confermando il ruolo assegnatogli nel nuovo universo DC. A distanza di poche settimane, il precedente interprete di Lex Luthor nel DCEU Jesse Eisenberg ha affrontato il recasting del personaggio e condiviso l’unico consiglio che darebbe a Nicholas Hoult.

Jesse Eisenberg condivide l’unico consiglio che darebbe a Nicholas Hoult per Lex Luthor

Jesse Eisenberg ha accompagnato il personaggio di Lex Luthor negli ultimi anni di attività DC sul grande schermo, ben ancorato al mondo di Superman di Henry Cavill. Ora però che quel capitolo è stato ufficialmente archiviato, anche il suo Lex Luthor verrà presto sostituito da quello scelto da James Gunn. Il ruolo è andato a Nicholas Hoult ma, in una recente intervista di Variety, Jesse Eisenberg ha affrontato il cambiamento in corso e condiviso l’unico consiglio che darebbe al nuovo interprete di Lex Luthor. Durante il Sundance Film Festival, l’attore ha rivelato il suo consiglio rapido e indolore:

Non guardare me! No, sul serio, ogni volta che si interpreta un ruolo ti senti connesso ad esso. Non c’è modo di aggirarlo. Ogni volta che fai qualcosa, anche si tratta di un film di Hollywood, non puoi che legarti.

Superman: Legacy avvierà ufficialmente il nuovo universo DC. Ad interpretare il protagonista è David Corenswet, scelto come nuovo Clark Kent. Rachel Brosnahan invece sarà la prossima Lois Lane. A Nicholas Hoult il compito di rappresentare il prossimo Lex Luthor.