Superman: Legacy, James Gunn annuncia la pre-produzione del film con una foto sui social

In occasione dell'85° anniversario della prima apparizione di Superman, James Gunn ha condiviso sui social una foto che annuncia che il film è ufficialmente entrato nella sua fase di pre-produzione.

James Gunn è ritornato sui social per annunciare ufficialmente la fase di pre-produzione del reboot sull'Uomo d'Acciaio, Superman: Legacy, pubblicando una foto che conferma che la sceneggiatura è ormai conclusa.

Poche settimane fa, James Gunn aveva rivelato ai fan del DCU che sarebbe stato lui a scrivere la sceneggiatura del nuovo reboot sull'Uomo d'Acciaio. Dopo aver preso le redini, insieme a Peter Safran, come CEO dei DC Studios, Gunn ha annunciato il suo piano decennale per rinnovare il DCU. Si inizierà con il capitolo 1 - Dei e Mostri - del quale è parte anche il reboot di Superman da lui scritto e diretto. Il film vedrà un Clark Kent ancora giovane alle prese con l'eredità terreste e kriptoniana dei suoi genitori e l'attore che interpreterà l'eroe simbolo della DC non sarà ovviamente Henry Cavill, la cui versione dell'Uomo d'Acciaio è stata considerata incompatibile con i piani di Gunn.

Così, in un'ottica che punta a rinnovare e migliorare il DCU, dando vita a qualcosa di mai visto prima, Gunn ha preso il comando di uno dei maggiori progetti del DCU, che arriverà al cinema nel 2025. E, oggi, in occasione dell'85°anniversario della prima apparizione del personaggio nei fumetti, il regista di Guardiani della Galassia ha pubblicato la foto della sceneggiatura ormai terminata e che indica che il reboot di Superman è entrato ufficialmente nella fase di pre-produzione. A corredo della foto, Gunn ha aggiunto la seguente didascalia:

"Sono onorato di far parte di questa eredità. E quale miglior giorno del Superman Anniversary Day per entrare completamente nella fase di pre-produzione di Superman:Legacy? Costumi, produzione design e molto altro sono in corso."