Superman, la presenza di Henry Cavill a rischio già dal 2018

I DC Studios sono in pieno tumulto e, secondo un'ultima indiscrezione, pare che Warner Bros. abbia avviato le ricerche per un nuovo Superman già nel 2018, molto tempo prima dell'arrivo di James Gunn ai vertici.

Il caos DC è ancora in corso. Nonostante i tentativi da parte di James Gunn di ripristinare l’ordine, gli Studios sono piombati nel caos tra licenziamenti, progetti accantonati e nuove storie da definire. Il malcontento dei fan è emerso nel momento in cui Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha annunciato che Henry Cavill non tornerà ad interpretare Superman, almeno per il momento. In cantiere c’è un nuovo film sull’Uomo d’acciaio, ma con un nuovo attore protagonista la cui identità è attualmente sconosciuta. Eppure c’è stato un tempo in cui, ancor prima di James Gunn, è stata valutata la sostituzione di Henry Cavill.



L'Uomo d'Acciaio: Final trailer italiano HD

Superman, la sostituzione di Henry Cavill è iniziata prima di James Gunn

Secondo quanto riportato da Variety, in un nuovo rapporto è emerso che la presenza di Henry Cavill nell’universo DC in qualità di Superman è stata minata diversi anni fa. Prima ancora dell’arrivo di James Gunn alla guida degli Studios, l’ex dirigente della Warner Bros. Toby Emmerich avrebbe premuto per un nuovo Superman a partire dal 2018. Secondo quanto emerso dal rapporto in questione, Emmerich avrebbe “voluto chiunque tranne Henry Cavill” nelle vesti dell’iconico supereroe dal mantello rosso. Ad oggi, però, né Emmerich né Warner Bros. Discovery hanno commentato la notizia.

La figura di Superman è stata interpretata più volte su grande e piccolo schermo. Gli attori che hanno avuto l’onore di interpretare l’Uomo d’acciaio sono moltissimi ed Henry Cavill è soltanto uno dei più recenti. Dopo Justice League, l’attore è stato coinvolto attivamente in The Witcher come protagonista ma ha lasciato una porta aperta per Clark Kent, poi varcata in un cameo di Black Adam. La decisione dei DC Studios è arrivata come una secchiata d’acqua gelata. James Gunn, dopo aver salutato l’attore di The Witcher, ha confermato di star scrivendo una nuova storia su Clark Kent e di avere tutta l’intenzione di scegliere un nuovo protagonista, più giovane. In TV, invece, per The CW Superman negli ultimi anni ha assunto le fattezze di Tyler Hoechlin. Chi interpreterà il prossimo Superman al cinema?