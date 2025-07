Superman, James Gunn inizialmente disse di no ad un film sul supereroe

News Cinema

A James Gunn è stato proposto già anni fa di realizzare un film su Superman, ma all'epoca rifiutò: perché?

James Gunn aveva già ricevuto in passato un’opportunità irripetibile: quella di occuparsi di un film su Superman. All’epoca, però, il regista non era ancora diventato co-presidente dei DC Studios ed era ancora impegnato sul fronte Marvel con i Guardiani della Galassia, ma aveva voluto sperimentare una strada alternativa finendo su The Suicide Squad. Al cinema nel 2021, il team di supercriminali ha poi spinto James Gunn a valutare un’altra opportunità di lavoro. Oggi è regista di Superman, ma già qualche anno fa aveva ricevuto da parte di Warner Bros. la proposta di realizzarne uno. Perché, all’epoca, ha rifiutato?

Superman, James Gunn avrebbe potuto realizzarne un film già anni fa ma disse di no

In The Suicide Squad si scopre che il mercenario Bloodsport interpretato da Idris Elba è stato catturato ed imprigionato per aver spedito Superman in terapia intensiva con un proiettile fatto di kryptonite. E questo è stato il massimo che James Gunn ha sfiorato per quanto riguarda l’Uomo d’Acciaio all’epoca. Eppure Warner Bros. gli aveva offerto “qualsiasi film volessi fare, incluso una sorta di film su Superman”. Ospite di un evento a Londra, come riporta ComicBook, il regista ha svelato di più sull’argomento: “Quando mi è stato offerto di dirigere Superman nel 2018, ho detto di no. Ero intimidito dal compito. Non ero sicuro di come avrei fatto. Inoltre, se ricordate, c'erano altre cose in ballo con Superman in quel periodo”.