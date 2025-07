Superman, in India censurate un paio di scene, partono proteste online

News Cinema

La censura indiana è piuttosto severa sulle produzioni estere, tanto che nemmeno Superman di James Gunn si è salvato da un paio di tagli. Di cosa si tratta? Cosa ha fatto scattare la campanella come in Nuovo Cinema Paradiso?

Il Superman di James Gunn con David Corenswet ha cominciato la sua corsa (e quella del nuovo DC Universe) da qualche giorno in tutto il mondo, India compresa, dove però i censori non hanno ben visto un paio di sequenze che hanno fatto scattare dei tagli, per garantire la diffusione massima del blockbuster Warner Bros. Da qualche tempo l'organo preposto al visto censura indiano, il Central Board of Film Certification, è sotto attacco social anche da parte di molti commentatori indiani, che trovano queste scelte esagerate. Leggi anche Superman, James Gunn ringrazia per il successo negli USA: "Felice di avere raccontato il 'man' in Superman"

Superman primo anche in India, ma con qualche polemica