Superman e quel cameo ben nascosto di un attore di Smallville

In Superman è ben nascosto un cameo di una star di Smallville: di chi si tratta e, soprattutto, in che modo è stato coinvolto?

Superman cela un sottilissimo ed invisibile cameo di Smallville che difficilmente il pubblico avrebbe notato se non fosse stato per i titoli di coda. James Gunn in genere coinvolge spesso e volentieri talenti con i quali ha già lavorato in passato e non avrebbe potuto ignorare il desiderio di Michael Rosenbaum, che in più di un’occasione ha ammesso che avrebbe tanto voluto tornare nell’universo di Smallville e di Superman. E, per quanto sottile e quasi invisibile, ha ottenuto il suo cameo. Dov’è apparso?

Superman, anche Michael Rosenbaum di Smallville è apparso nel film: dov’è il suo cameo?

I cameo inseriti in Superman sono numerosi e non riguardano soltanto la famiglia di Kal-El. Il pubblico ha incontrato la Supergirl di Milly Alcock, così come i genitori di Kal-El seppur tramite ologramma interpretati da Bradley Cooper e Angela Sarafyan. Ma il film cela anche un cameo sottilissimo da Smallville per merito di Michael Rosenbaum che ha interpretato per tanti anni un giovane Lex Luthor nella Serie TV durata dieci stagioni. L’amico-nemico di Clark Kent (interpretato in questo caso da Tom Welling) è uno dei più apprezzati agli occhi del pubblico, ma chi interpreta in Superman? L’attore è stato coinvolto come una delle guardie dei Raptor che lavorano per Lex Luthor della LuthorCorp, personaggio in questo caso con le fattezze di Nicholas Hoult.