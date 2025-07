Supergirl, James Gunn svela il primo poster ufficiale del film

News Cinema

James Gunn ha condiviso via social un primissimo poster dedicato alla Supergirl di Milly Alcock offrendo uno sguardo ravvicinato al suo costume di scena.

Superman è al cinema da un po’ ormai e James Gunn non ha perso tempo, mostrando sul web una prima anticipazione ufficiale di Supergirl. Interpretata da Milly Alcock, è la protagonista di un nuovo poster promozionale condiviso dal co-presidente dei DC Studios.

Supergirl, James Gunn mostra il primo poster ufficiale dell’eroina di Milly Alcock

Con una data d’uscita già fissata per giugno 2026 e le riprese ormai giunte al termine, Supergirl sta ultimando gli ultimi dettagli in vista del debutto al cinema, preceduto da un brevissimo cameo in Superman collegandosi quindi a quanto accaduto a Metropolis. In Superman, Kara Zor-El è apparsa negli ultimi istanti del film per riprendersi il cane, Krypto, affidato momentaneamente al cugino. Sono bastati pochi secondi per capire che questa versione di Supergirl è diversa da qualsiasi altra mostrata finora. Questa versione dell’eroina è senza bussola e faticherà a muoversi sulla Terra senza uno scopo. E il primo poster mostrato da James Gunn offre uno sguardo a questa versione più sbarazzina.

Kara Zor-El sfoggia il suo costume di scena, riprendendo colori e la S già mostrata in Superman, ma accompagna il suo look da eroina con un lungo trench apparentemente malridotto mentre sorseggia una bevanda. Il poster in realtà prende in giro la campagna marketing di Superman con David Corenswet. La scritta originale è Look Up, ma è stata modificata in Look Out. Per il suo ritorno sul grande schermo bisognerà pazientare un altro anno, ma siamo certi che James Gunn fino ad allora vizierà il pubblico con numerose chicche come questa.