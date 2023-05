Super Mario Bros supera il miliardo di dollari e diventa il più alto incasso italiano del 2023

News Cinema

Con l'ultimo boxoffice italiano del weekend Super Mario Bros è diventato per ora il film più visto dell'anno solare qui da noi, mentre nel mondo ha prevedibilmente sfondato il miliardo di dollari.

Super Mario Bros. - Il film, dopo i risultati del lungo weekend al boxoffice italiano (grazie al primo maggio), è diventato per ora il film più visto in Italia nell'anno solare: il suo totale nostrano di 18.803.000 euro (fonte Cinetel) ha infatti battuto l'incasso post-gennaio di Avatar: La via dell'acqua, che rimane comunque l'invincibile trionfatore della stagione, con i suoi 44 milioni. Anche nel resto del mondo comunque Super Mario non fa prigionieri...

Super Mario Bros. - Il Film supera il miliardo di dollari d'incassi mondiale

Con un budget sui 100 milioni di dollari, Super Mario Bros. - Il film vanta al momento un risultato al boxoffice mondiale di 1.026.377.000, stando a Boxofficemojo. Gli incassi già sorprendentemente stabili hanno ricevuto una spinta ulteriore dall'uscita giapponese del 28 aprile, che già registra 13.762.000 dollari. La Universal, grazie alla sua partnership con Illumination, è abituata a queste cifre, ma dopo la pandemia per un film di animazione non si era mai arrivati a questi risultati: persino Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, degli stessi autori, si era "fermato" l'anno scorso a 939.628.000... e l'idraulico non sembra volersi riposare (non l'ha mai fatto in quarant'anni, dopotutto), facendo tremare il record del Frozen disneyano, fino ad ora il più grande incasso di tutti i tempi per un cartoon, che portò a casa 1.284.540.518. Un'eventualità molto concreta, perché negli Usa il film ha già battuto ben tre record storici per la tenuta consecutiva degli incassi nelle tre settimane successive all'uscita.

Naturalmente, nel caso di Frozen parliamo comunque di un film del 2013 e di cifre non aggiornate all'inflazione, perciò ricordiamo sempre che per contestualizzare queste sfide correttamente sarebbe più giusto paragonare il numero degli spettatori...

