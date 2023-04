Super Mario Bros. supera Frozen 2: è il film d'animazione con il debutto più redditizio al box office mondiale

News Cinema

Titoli sensazionali dei magazine americani sull'ottimo risultato del film Super Mario Bros in tutti i paesi in cui è uscito, le cui proiezioni sui cinque giorni del weekend pasquale lo collocano al box office sopra Frozen 2.

Sta andando alla grande il film sull'idraulico italiano, la cui cosa più italiana è l'adattamento dialoghi e il doppiaggio realizzato per la versione nella nostra lingua, con le voci di Claudio Santamaria (Mario), Valentina Favazza (Principessa Peach), Emiliano Coltorti (Luigi), Fabrizio Vidale (Bowser), Nanni Baldini (Toad) e Paolo Vivio (Donkey Kong).

Ad oggi Super Mario Bros. - Il film veleggia sui 4 milioni di euro al botteghino del nostro paese e, secondo le proiezioni degli esperti analisti americani, ha già fatto segnare un record importante. Nei cinque giorni del suo primo weekend di programmazione, da mercoledì 5 a domenica 9 aprile, il film riuscirà a incassare 368 milioni di dollari in tutto il mondo, ovvero nei circa 70 Paesi in cui è uscito al cinema. Si parla dunque di maggior debutto di sempre per un film d'animazione, superiore a Frozen 2 che deneteva il primato dal 2019. Certo, se poi andiamo a vedere nel dettaglio, Frozen 2 guadagnò 358 milioni ma lo fece con due giorni in meno, dal venerdì alla domenica. In qualunque business che sposta molti soldi, però, i numeri acquisiscono interpretazioni a seconda di come li si vuole vedere.

Lunedì, mentre da noi sarà ancora un giorno festivo e negli USA no, avremo i dettagli degli incassi sul mercato americano anche soltanto sui tre giorni e non sui cinque, per poter davvero mettere vicino Super Mario Bros. e Frozen 2 e compararne le performance.

