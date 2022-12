Super Mario Bros, nel film ci sono i Luma? Avvistata una prova

Super Mario Bros - Il film uscirà il 6 aprile 2023 al cinema, ma nel frattempo l'Illumination Entertainment e la Nintendo hanno svelato una partecipazione al cartoon, tramite il merchandising: si tratta di personaggi che videro la luce in Super Mario Galaxy (qui in alto ve ne mostriamo la copertina originale). Si conferma l'intenzione di rendere il film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic un giga-omaggio a quarant'anni di storia videoludica.





The McDonalds Happy Meal The Super Mario Bros Movie promotion begins today in the United States and is expected to last through January 23rd! There are 8 plastic toys to collect. pic.twitter.com/wPDR5QGRAT