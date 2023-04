Super Mario Bros. - Il film: John Leguizamo scatenato contro il cast vocale del film non inclusivo

News Cinema

John Leguizamo, che nel 1993 fu Luigi nel primo film in live action dal videogame, si scaglia contro il doppiaggio di Super Mario Bros. - Il film perché non ha attori latino-americani.

In un video su TMZ, John Leguizamo torna a scagliarsi in maniera piuttosto pesante contro Super Mario Bros. - Il film, dichiarando che non lo vedrà a causa della sua mancanza di rappresentatività, ovvero per l'assenza di attori latino-americani nel cast del film. Questa è una battaglia che il popolare e bravissimo attore porta avanti da tempo per la sua comunità, ma in questo caso sembra che nel suo risentimento ci sia di più, visto che fu lui nel 1993 a doppiare Luigi nella prima famigerata versione in live action del videogame per il cinema (Mario era l'inglese Bob Hoskins).

John Leguizamo contro Super Mario - Il film

Se vi interessa, il video nella sua interezza lo trovate qua sotto. John Leguizamo dice in proposito: "No, non lo vedrà. Avrebbero potuto includere un personaggio latino-americano. Io sono stato rivoluzionario e loro hanno fermato questa innovazione. Hanno incasinato l'inclusione, hanno dis-incluso" e ha poi aggiunto "Scritturate gente latino-americana. Noi latini americani rappresentiamo il 20 per cento della popolazione, il gruppo più grande di persone di colore e siamo sottorappresentati. Sottorappresentati nel peggior tipo di lavori, anche".

Inizialmente i fan avevano protestato contro la scelta di Chris Pratt per il personaggio di Mario, dal momento che l'attore è americano. Dal canto suo Pratt ha detto di aver ricevuto pressioni per accentuare l'accento italiano in modo da somigliare più a Tony Soprano che al personaggio del videogame. A novembre dell'anno scorso, in un'intervista pubblicata su Insider, John Leguizamo si era già lamentato per le scelte dei produttori, dando ad intendere che i suoi motivi fossero anche altri. Queste le sue parole: "I registi Annabel Jankel e Rocky Morton hanno lottato davvero sodo per avermi come protagonista perché ero latino americano, e lo studio non ha voluto che lo fossi. Hanno lottato sodo ed era un gran passo avanti. Fa schifo il fatto che siano tornati indietro e non abbiano preso un altro attore di colore. Un sacco di gente ama l'originale. Ho fatto i Comic-Con di New York e Baltimora e tutti mi dicevano 'no, no, noi amiamo quello vecchio, l'originale'. Non sono interessati al nuovo. Non sono amareggiato. E' una sfortuna".

Ora, a parte in Italia dove ovviamente i protagonisti sono doppiati da italiani - Mario ha la splendida voce di Claudio Santamaria e Luigi quella di Emiliano Coltorti - in America non dovrebbero caso mai risentirsi gli attori italo-americani per non aver avuto un ruolo che li rappresenta? Questo per dire quanto queste polemiche ci sembrino ridicole e, in questo caso, davvero pretestuose, con tutta la stima che nutriamo per John Leguizamo come attore,