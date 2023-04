SUGA: Road to D-DAY: il trailer del film documentario sul rapper dei BTS

News Cinema

Arriva in streaming il 21 aprile su Disney+ questo film che racconta del viaggio artistico di SUGA dei BTS volto alla realizzazione del suo primo album solista. Ecco il trailer italiano ufficiale di SUGA: Road to D-DAY

Band simbolo del K-pop, i BTS sono tra i gruppi che vendono di più al mondo e che contano milioni di fan in tutto il mondo: i cosiddetti "BTS Army". Se avete figli adolescenti o anche più piccoli, o sei siete voi ad avere quell'età, sapete di cosa si sta parlando.

Dopo essere stati ricevuti alla Casa Bianca un anno fa dal Presidente Biden, e dopo aver pubblicato nel giugno del 2022 un'antologia intitolata "Proof", i BTS sono attualmente in pausa dalla musica poiché i suoi sette giovanissimi componenti sono stati chiamati, come accadde a Elvis, a svolgere il servizio militare nella Corea del Sud, il loro paese natale.

In attesa che la band si riunisca al completo - data prevista: l'anno 2025 - i BTS portano avanti attività soliste. È il caso di SUGA, pseudonimo di Min Yoon-gi, uno dei membri della band, che ha collaborato anche con alcuni dei più grandi artisti mondiali, tra cui i Coldplay, Steve Aoki, The Chainsmokers e Halsey.

A SUGA e al suo progetto di album solista è dedicato il documentario SUGA: Road to D-DAY, in arrivo il 21 aprile in streaming su Disney+, che lo segue mentre viaggia in tutto il mondo, da Seoul a Tokyo, Las Vegas e oltre, alla ricerca di ispirazione musicale per il suo disco, intitolato appunto "D-DAY".

Nel corso del documentario, gli spettatori vedranno la star nel suo momento di massima vulnerabilità, mentre discute con altri musicisti del suo blocco dello scrittore e scava in profondità nei suoi ricordi più traumatici per scrivere i testi di alcune delle sue ultime canzoni. SUGA: Road to D-DAY include anche esclusive clip dal vivo delle canzoni del prossimo album.

Qui di seguito, per i fan dei BTS e per chi vuole sapere di più su di loro, il trailer italiano ufficiale di SUGA: Road to D-DAY.