Succede anche nelle migliori famiglie è il film italiano che ha incassato di più durante le feste: la gioia di Siani

Con la sua nuova commedia Succede anche nelle migliori famiglie Alessandro Siani è in testa alla classifica degli incassi dei film italiani delle festività natalizie. Il regista è raggiante, per sé e per la commedia in generale.