Subservience: Megan Fox è una...M3gan adulta nel trailer del film con Michele Morrone su un'androide assassina

Uscirà in America a settembre Subservience, il film in cui Megan Fox è una creatura artificiale disposta a tutto pur di prendere il controllo di una famiglia. Nel cast Michele Morrone. Ecco il trailer.

Vi avevamo dato mesi fa la notizia di un nuovo thriller fantascientifico con Megan Fox e Michele Morrone, l'attore italiano diventato famoso per l'erotico 365 giorni. Il film si intitola Subservience - letteralmente Subordinazione - è diretto da S. K. Dale e uscirà in America in digitale e VOD il prossimo 13 settembre, La trama riecheggia un po' quella di M3gan, solo che in questo caso la creatura androide creata per aiutare nelle incombenze domestiche non è una bambola e ha le sembianze di un'adulta e quando viene portata in casa su richiesta di una bambina, dimostra tutta la sua capacità distruttiva, seducendo il capofamiglia, suggerendo di accelerare la dipartita della moglie malata e uccidendo tutti quelli che si mettono sulla sua strada. Questo è il trailer originale.

Subservience: un altro thriller su un androide assassino

Nel cast ci sono anche Madeline Zima, Atanas Srebrev, Kate Nichols, Matilda Firth, Andrew Whipp, Trevor Van Uden, Euan Macnaughton, Max Kraus. Non è il primo horror per Megan Fox, che ha anche interpretato Jennifer's Body e Night Teeth. In questo caso la trama ci sembra molto meno originale, ma per chi ama la bella attrice non mancheranno i momenti hot con Michele Morrone, come abbiamo visto anche nel trailer.