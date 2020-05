Hayao Miyazaki, il nuovo film How Do You Live non arriverà prima del 2023

News Cinema

Nessun rallentamento per il virus: il producer dello Studio Ghibli conferma che i tempi lunghi sono voluti, con un metodo di lavoro diverso.

Sapevamo che Hayao Miyazaki era tornato al lavoro su un nuovo lungometraggio animato, How Do You Live dal romanzo di Genzaburo Yoshino del 1937: lo Studio Ghibli ci conferma che non dobbiamo aspettarci il film finito prima del 2023. Naturalmente tutti oggi pensiamo a rallentamenti dovuti al Coronavirus, ma non è questo il caso, come ha confermato lo storico producer dello studio Toshio Suzuki parlandone con Entertainment Weekly. Semplicemente, Suzuki e Miyazaki hanno deciso di gestire il film in modo completamente diverso dai precedenti, scegliendo controcorrente una lavorazione di deliberata lentezza.

Quando Miyazaki è tornato dicendo che voleva fare un altro film, in realtà gli ho detto che non era una grande idea, perché aveva ottenuto già così tanto nella sua carriera. Non puoi tornare e fare qualcosa che hai già fatto in passato, devi fare qualcosa di diverso. Una delle idee che è venuta fuori dal nostro confronto è stata: perché non investiamo più tempo e soldi per fare un film? Questo è uno dei diversi approcci.

Il film, costruito da Hayao come eredità a suo nipote ("Il nonno va in un altro mondo, ti lascia questo film"), sarà una storia fantastica in puro stile Miyazaki, nella quale il quindicenne Koperu si trasferisce nella casa dello zio, dopo la morte di suo padre. Le parole di Suzuki sono il complemento perfetto al tocco dello Studio Ghibli: lavorare con lentezza su opere che ridefiniscono il concetto di tempo e di contemplazione è una scelta perfettamente coerente. All'atto pratico, come si sta lavorando su How Do You Live, che tornerà a essere in 2D, dopo l'esperimento in CGI del corto Boro il bruco (che Hayao ha realizzato per il Museo Ghibli)?

Ci sono più disegni da fare. Quando facemmo Il mio vicino Totoro avevamo solo otto animatori. Facemmo Totoro in otto mesi. Per questo film su cui sta lavorando Miyazaki, abbiamo 60 animatori, ma siamo in grado di ottenere solo un minuto di animazione al mese. Un anno ha dodici mesi, ricavi 12 minuti all'anno di film. A dirla tutta, stiamo lavorando su questo film da tre anni, quindi ciò significa che abbiamo completato 36 minuti. Speriamo di finirlo nei prossimi tre anni.