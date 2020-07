Museo Ghibli, un tour virtuale su YouTube per il museo dello Studio Ghibli

News Cinema

Il Museo Ghibli a Mitaka per la prima volta mostra l'abitabile splendore dello Studio Ghibli in dodici brevi video.

Aperto nel 2001, il Museo Ghibli a Mitaka, vicino Tokyo, è da quasi vent'anni meta di pellegrinaggio per chiunque ami gli anime classici dello Studio Ghibli, diretti da Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Ai visitatori non è concesso scattare foto o riprenderne i luoghi, ma il lockdown imposto dal Coronavirus ha spinto la dirigenza a mostrarlo finalmente al mondo, in una serie di dodici brevi video ufficiali, dalla durata che varia dai trenta secondi al minuto. Un virtual tour del Museo Ghibli, in buona sostanza, intrigante (ma temiamo non appagante) per chi non ha in programma di visitarlo di persona.

Progettato architettonicamente dallo stesso Miyazaki, il Museo d'Arte Ghibli (sì, la definizione usa proprio la lingua italiana) è stato concepito come portale in un mondo di fiabe e lo slogan ideato da Hayao è: "Perdiamoci insieme". Come noterete dai video, ci sono aree dedicate alla storia dell'animazione, un finto studio dedicato agli anime (con chance di ammirare materiale di produzione), una sala cinematografica (dove si proietta tra l'altro Boro il bruco, unico lavoro in CGI di Miyazaki), un bar, un giardino e la riproduzione del Gatto-Bus di Il mio vicino Totoro. Da notare che persino i bagni non sono stati lasciati al caso!

