Street Fighter, il nuovo film ha una battuta d'arresto, escono i registi

La Legendary aveva collocato i registi dell'horror Talk to Me al nuovo adattamento del picchiaduro Street Fighter per il grande schermo: contrordine, ma il progetto non è cancellato.

Non c'è pace per Street Fighter: appena l'anno scorso vi avevamo raccontato che la mitica saga videoludica Capcom era di nuovo avviata verso il cinema, per una produzione Legendary. The Hollywood Reporter rivela però che i registi scelti per l'operazione, Danny & Michael Philippou, già autori dell'horror Talk to Me, hanno lasciato il progetto, ufficialmente per il protrarsi delle tempistiche e un accavallamento di impegni. Il progetto a quanto pare non sarebbe da considerarsi cancellato. Leggi anche Mortal Kombat 2, una data d'uscita per il sequel

Alla fine non saranno Danny & Michael Philippou i registi del nuovo Street Fighter cinematografico: all'ultimo momento hanno scelto di tornare a lavorare con l'A24 per il film Bring Her Back, dopo il successo del loro precedente lavoro con l'etichetta, l'horror Talk to Me. The Hollywood Reporter conferma che la Legendary rimane interessata al progetto e a metterlo in cantiere al più presto possibile, quindi dovremmo conoscere il nome del rimpiazzo in tempi relativamente brevi. Cominciata nel 1987, la saga Capcom di picchiaduro Street Fighter, esplosa definitivamente con Street Fighter II nel 1991, ha già visto due adattamenti per il grande schermo, entrambi deludenti a detta di molti fan: Street Fighter - Sfida Finale (1994) con Jean-Claude Van Damme e il compianto Raul Julia, diretti da Steven E. de Souza, e il pare ancora più insostenibile Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009) di Andrzej Bartkowiak, in Italia nemmeno arrivato in sala. La sfida tra picchiaduro è aperta anche al cinema, visto che abbiamo da poco visto un nuovo Mortal Kombat di Simon McQuoid, che per la Warner Bros. Discovery sta per sfornare Mortal Kombat 2, al cinema nell'autunno 2025. Ci sono insomma ragioni per insistere sull'idea di un nuovo inizio cinematografico per Street Fighter: la Legendary, dal canto suo, è esperta di saghe di lungo corso, avendo da poco registrato un altro successo con Godzilla e Kong - Il nuovo impero, parte del suo MonsterVerse.

L'ultimo capitolo videoludico della saga Capcom è Street Fighter 6, uscito l'anno scorso su PS4, PS5, Windows e Xbox Series X/S.