Mortal Kombat 2, una data d'uscita per il sequel

News Cinema

Ha una data d'uscita ufficiale il sequel Mortal Kombat 2, che riporta ancora sullo schermo i popolari personaggi dello storico picchiaduro della Midway. Alla regia sempre Simon McQuoid. Prevista una versione IMAX.

Chi ha apprezzato il Mortal Kombat del 2021 saprà bene che è in lavorazione un Mortal Kombat 2, dove apparirà l'amato Johnny Cage interpretato da Karl Urban: tra gli ultimi annunci Warner Bros. Discovery c'è finalmente la data d'uscita del lungometraggio ancora una volta diretto da Simon McQuoid: negli USA sarà al cinema dal 24 ottobre 2025, anche in IMAX, quindi non si bada a spese. Il cast comprende Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Jessica McNamee, Mehcad Brooks e Max Huang. Leggi anche Mortal Kombat 2 - Una foto dal set rivela il look di Karl Urban nei panni di Johnny Cage

Mortal Kombat 2 arriva nell'autunno 2025, siamo in piena post-produzione