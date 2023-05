Strange World, insegnante indagata in Florida per averlo mostrato alla classe

News Cinema

In Florida un'insegnante è sotto indagine interna per aver mostrato alla classe Strange World, il cartoon Disney con un ragazzino gay tra i protagonisti. In realtà l'insegnante era interessata ai temi ambientali della storia, ma è stata inquadrata comunque come un'attivista LGBTQIA+.

Strange World, il 61° lungometraggio del canone dei Walt Disney Animation Studios, è diventato doppiamente celebre l'anno scorso: per essere stato il primo con protagonista un ragazzino omosessuale, e per essere stato uno dei più sonori flop dello studio negli ultimi anni. È altamente dibattibile che ci sia un nesso stretto tra le due cose, nonostante molti ne siano convinti, ma leggendo quello che è accaduto qualche giorno fa in Florida, è probabile che negli Usa la questione inclusività (compreso un matrimonio interraziale) possa aver pesato parecchio. L'ha capito l'insegnante Jenna Barbee della scuola Winding Waters K-8 della contea di Hernando, sotto indagine interna per averlo mostrato in classe...



Strange World - Un Mondo Misterioso: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Strange World e l'insegnante accusata per averlo mostrato in classe

Jenna Barbee ha spiegato nel suo video di Tik-Tok che, avendo avuto il permesso scritto dai genitori dei bambini e delle bambine di poter mostrare in classe film di classificazione "PG", cioè adatti ai minori, senza note esplicite sui loro contenuti, ha scelto Strange World. Non per abbracciare la causa LGBTQIA+ in realtà, né per indottrinare i suoi bambini di prima elementare, ma perché trovava adatti i temi ambientali del film (che sono poi il fulcro del racconto, ma pochi hanno avuto voglia di notarlo): "La scienza relativa alla Terra, gli ecosistemi, il modo in cui interagiscono, piante, umani, animali". Riguardo alla questione inclusività, Barbee dice: "Ho pensato: quale maniera migliore di mostrare tutti questi standard insieme a lezioni riguardanti il superamento delle differenze, la diffusione della gentilezza, della comunicazione col prossimo, e del perseguimento dei nostri sogni?" Dal momento poi che bambini e bambine di quinta le avevano parlato sponte loro delle questioni LGBTQIA+, non si era nemmeno concentrata sul considerare quell'aspetto problematico. Ma lo è stato.

Il 9 maggio Shannon Rodriguez, madre di uno o una degli studenti, parte del consiglio d'istituto, ha denunciato la scelta di Jenna Barbee, portando a un'indagine interna, che peraltro ha generato a colloqui singoli con bambini e bambine, secondo Barbee "traumatizzanti". La reazione dipende anche dal Parental Rights in Education Act emanato l'anno scorso dal governatore della Florida De Santis, la legge soprannominata "Non si dice gay", dove s'impedisce l'educazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere nelle scuole. Poco importa che Strange World in realtà non sia costruito per farlo, usando l'omosessualità di un personaggio o un matrimonio interrazziale solo come parte del contesto, ma non come temi (anche se il 90% delle persone che non hanno visto il film sono convinte del contrario).

Shannon Rodriguez ha spiegato così alla CNN il suo attacco all'insegnante: "Non è il compito di un'insegnante imporre su bambini e bambine le loro idee: religiose, sessuali, di genere e tutto il resto. Consentire film come questo significa assistere chi insegna a - ascoltatemi - aprire una porta a conversazioni che non appartengono alle nostre classi. Come leader della comunità, non assisterò passivamente all'infiltrazione nella nostra scuola di questa minoranza... Dio mi ha messo nel posto in cui sono."

Jenna nel video dice: "Non faccio propaganda, accetto, è questo che faccio". Leggi anche Strange World, la recensione della fiaba Disney più consapevolmente moderna