Storie che sono già nei nostri cuori quelle di Disney fino a Natale 2019

Durante Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, la casa di Topolino ci dà un assaggio dei film che verranno: Il re leone, i sequel di Frozen e Maleficent e l'ultimo Star Wars, giusto per citarne qualcuno.

Anche se il pubblico era formato da soli addetti ai lavori ed esercenti (quindi meno impressionabili ma non certo meno sensibili), è bastato proiettare il trailer de Il Re Leone per accendere l'entusiasmo nella sala del Palazzo dei Congressi di Riccione. Sarà perché il film d'animazione del 1994 che è ancora nei nostri cuori, sarà perché questa nuova versione live-action è diretta da Jon Favreau (che aveva fatto un gran lavoro con Il libro della giungla), sarà perché il brano Il cerchio della vita è reinterpretato dalla splendida voce di Cheryl Porter, sarà per quel che vi pare, ma Il Re Leone è fiore all'occhiello dell'offerta cinematografica Disney fino a Natale. Come se poi gli altri titoli fossero filmetti... il sequel di Maleficent, Frozen II e Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Ne parliamo con Giulio Carcano, Director Theatrical Distribution Studio Motion Pictures di The Walt Disney Company Italia.