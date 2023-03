Steven Spielberg: "Un mio film perfetto? Uno lo è abbastanza"

Steven Spielberg è un artista che guarda sempre avanti, anche se quest'anno ha fatto un'eccezione per raccontare la sua giovinezza nel bellissimo The Fabelmans, tra i candidati agli Oscar 2023, con sette nomination. Un artista che esplora ed è perfezionista ha difficoltà a riguardare i propri lavori senza un forte senso critico, però Spielberg ha confidato a Stephen Colbert, in un'intervista al Late Show, che ha nella sua filmografia un'opera "abbastanza perfetta". Indovinate quale?

[Foto di Steven Spielberg a cura di Gage Skidmore, da Wikimedia Commons] Leggi anche E.T. ha convinto Steven Spielberg a diventare un papà

E. T. L'extaterrestre (1982), considerato uno dei capolavori della storia del cinema, è uno dei pochi suoi film che Steven Spielberg riesce a guardare tenendo a freno il suo occhio, limitando la sua oggettività, lasciandosi andare. Dopo oltre cinquant'anni di carriera, trentaquattro lungometraggi firmati da solo e tre Oscar, l'autore americano ha accumulato una tale esperienza da notare i minimi difetti e le discrepanze tra quello che voleva fare e quello che c'è sullo schermo, ma E.T. - L'extaterrestre è salvo. Ecco le parole del grande Steven.

Steven Spielberg doesn’t usually like to rewatch his own films, but there is one movie even he agrees is pretty perfect. #Colbert pic.twitter.com/MMSbSfqp7a