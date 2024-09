Steven Spielberg: senza l'intervento provvidenziale di un amico, Jurassic Park non sarebbe mai esistito

News Cinema

Se Lo Squalo non fosse diventato il film rivelazione di Steven Spielberg, probabilmente Jurassic Park non sarebbe mai stato realizzato. Provvidenziale fu l'intervento di Sidney Sheinberg, dirigente della Universal Pictures, che lo tirò fuori da una brutta situazione.

Ormai più di trent'anni or sono, Steven Spielberg dava il via ad un franchise leggendario, che avrebbe continuato ad emozionare ed entusiasmare anche le generazioni successive. Era il 1993 e Jurassic Park approdava nei cinema, portando grandi e piccini nell'incredibile parco a tema popolato da dinosauri. Il cult, vincitore di tre Premi Oscar, ha dato il via ad una saga che conta, ad oggi, sei film (più uno in arrivo, che vedrà protagonista Scarlett Johansson). Ebbene, che ci crediate o no, Spielberg ha rischiato di non poter mai realizzare il film che ha cambiato la sua vita e quella di tanti altri appassionati di cinema.

Proprio così. Se non fosse stato per un magnate dell'industria cinematografica, che ha salvato il regista dal licenziamento, forse Jurassic Park non sarebbe mai esistito. Andiamo con ordine. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton, a fronte di un budget di 63 milioni di dollari, ne incassò oltre 914 milioni in tutto il mondo, superando E.T. l'extra-terrestre e diventando il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Questo prima che, nel 1997, Titanic lo detronizzasse.

Sebbene Spielberg, dopo il sequel Il mondo perduto, non sia tornato dietro alla macchina da presa per i capitoli successivi, ha indubbiamente svolto un ruolo cruciale nel lancio del franchise. Per capire dove tutto è cominciato dobbiamo fare un bel salto indietro, fino al 1975 circa, quando Lo Squalo - con tre premi Oscar portati a casa e 477 milioni di dollari incassati tutto il mondo - trasformò il regista in uno dei nomi di punta di Hollywood. Malgrado, dopo le riprese, Spielberg abbia sofferto di disturbo post traumatico da stress, il thriller ha dato una svolta decisiva alla sua carriera.

Il peso massimo di Hollywood che ha salvato Steven Spielberg

Come si accennava, il successo de Lo Squalo ha spianato la strada a Jurassic Park, ma per un pelo tutto questo non è accaduto. La lista infinita di problematiche che si verificarono sul set del cult girato in mare aperto portò Spielberg a rischiare seriamente di essere licenziato. I pezzi grossi della Universal Pictures erano già pronti a scrivere il nome del regista sulla lista nera quando un dirigente, da vero deus ex machina, decise di perorare la sua causa.

Sidney Sheinberg, che all'epoca era il presidente della Universal Pictures, garantì per il futuro Premio Oscar e lo appoggiò ogni volta che i colleghi vedevano un'opportunità per sostituirlo. A raccontare tutto questo, esprimendo profonda gratitudine, è stato proprio Steven Spielberg, in un'intervista del 2011 con Entertainment Weekly.

Sid Sheinberg li bloccava sempre. Ogni volta che c'era l'intenzione di sostituirmi, Sid interveniva silenziosamente dietro le quinte e la fermava.

Sicuramente l'ardore di Sheinberg aveva anche a che fare con il fatto che sua moglie, Lorraine Gary, era una delle star de Lo Squalo. Ad ogni modo, il tempo ha confermato che il dirigente ha speso bene il suo tempo e le sue energie, difendendo il regista dall'ostracismo. Dopo il monumentale successo del cult, Spielberg e il suo mentore collaborarono a molti progetti, tra cui il già citato Jurassic Park e il capolavoro Schindler's List.

Quando, nel 2019, Sidney Sheinberg è venuto a mancare, Spielberg era a pezzi. "Siamo stati una squadra per 25 anni - dichiarò a Deadline -e lui è stato un mio caro amico per 50. Non ho idea di come accettare che Sid se ne sia andato. Per il resto della mia vita gli dovrò più di quanto riesca a esprimere".