Universal Pictures ha svelato il titolo ufficiale del quarto capitolo della saga sui dinosauri, che si intitolerà Jurassic World: Rebirth e le prime immagini ufficiali di Scarlett Johansson e Jonathan Bailey nel film.

I dinosauri sono pronti a riconquistare la Terra nelle prime immagini di Jurassic World: Rebirth, titolo ufficiale del quarto capitolo del franchise di Jurassic World. Nella giornata di ieri, giovedì 29 agosto, Universal Pictures ha svelato il logo e le prime immagini del film, con protagonisti Scarlett Johansson e Jonathan Bailey.

Jurassic World: Rebirth, Scarlett Johansson e Jonathan Bailey nelle prime immagini del film

Graize a Variety sono state diffuse le prime immagini ufficiali di Jurassic World: Rebirth, il quarto film della saga sui dinosauri iniziata nel 1993 e proseguita con la trilogia di Jurassic World, conclusa nel 2021. Diretto da Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) e con una sceneggiatura curata da David Koepp, che ha lavorato al primo Jurassic Park, il film arriverà nelle sale nel 2025. Nel cast Jonathan Bailey, Scarlett Johanson e Mahershala Ali.

Secondo la sinossi ufficiale svelata da Universal Pictures, il film sarà ambientato 5 anni dopo gli eventi di Dominion, quando "l'ecologia del pianeta si è dimostrata inospitale per i dinosauri". Gli esemplari rimasti esistono in ambienti isolati, vivendo in climi equatoriali simili a quelli in cui un tempo prosperavano. L'unica soluzione per salvare i rettili dall'estinzione è contenuta nel DNA delle tre creature più colossali che vivono in queste biosfera tropicali e da cui sarà possibile ricavare un farmaco che permetterà all'umanità e ai dinosauri di sopravvivere.

Universal ha anche rivelato alcuni dettagli sui protagonisti del quarto film: Scarlett Joahnsson sarà Zora Bennett, a capo della squadra incaricata di recuperare il DNA dalle tre specie di dinosauri più grandi rimaste in vita in quella che è a tutti gli effetti una pericolosa missione top secret, Jonathan Bailey è il Dr. Henry Looms, un paleontologo e Mahershala Ali sarà Duncan Kinkard, il più fidato collaboratore di Zora. Quando il destino della squadra di Zora si intreccerà con quello di una famiglia di civili, la cui barca è stata capovolta da un gruppo di dinosauri predatori acquatici, il gruppo resterà bloccato su un'isola e inizierà una lotta per la sopravvivenza, mentre un pericoloso segreto tenuto nascosto per decenni verrà portato alla luce.

Il resto del cast comprende anche Manuel Garcia-Rulfo, che interpreta Reuben Delgado, il padre della famiglia di civili naufragati e composta da Luna Blaise, David Iacono e Audrina Miranda, infine, Rupert Friend sarà Martin Krebs, il rappresentante del conglomerato della droga che finanzia la spedizione di Zora.