Steven Spielberg: "Fui umiliato ma imparai qualcosa", una lezione per aspiranti registi

Steven Spielberg attende il responso dell'Academy sul suo autobiografico The Fabelmans, candidato a sette premi Oscar. In un'intervista spiega il significato per lui della scena finale. Cosa direbbe a un giovane aspirante regista che gli chiedesse consigli?

Per Steven Spielberg essere candidato all'Oscar o vincerlo non è una novità: eppure le sette nomination all'Oscar 2023 per The Fabelmans hanno un significato emotivo più forte, perché il film è autobiografico, e quel Sammy Fabelman stregato dal cinema è davvero lui da adolescente e ragazzo. In un'intervista durante il Late Show With Stephen Colbert, quando si parla del cammeo di David Lynch nei panni di John Ford nella scena finale, Spielberg risponde a una domanda fatidica: lui cosa direbbe a un aspirante giovanissimo regista?



The Fabelmans: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Steven Spielberg: "Imparai qualcosa ma per lungo tempo pensai fosse stato un momento orribile"

In The Fabelmans, il giovane Sammy ha l'occasione di incontare il suo mito John Ford (ironicamente portato sullo schermo da David Lynch in un cammeo splendido), ma per soli due minuti e quaranta secondi, durante i quali viene trattato con estrema sarcastica brutalità. Tutto vero, a quel che dice Steven Spielberg, andò proprio così. Quando l'intervistatore gli chiede cosa direbbe mai lui a una persona giovane interessata alla regia, in cerca di consigli, Steven per rispondere si lascia andare a un bilancio proprio di quei quasi-tre minuti.

Prometto che concederei più di due minuti e quaranta secondi! [...] [Quel giorno] imparai qualcosa. Per tanto tempo ho pensato che fosse stato un momento orribile. Il mio eroe, già allora quando avevo ancora 18 anni, il mio eroe mi sgrida nel suo ufficio e mi dice di levarmi dalle balle. Rimasi così traumatizzato dal trovarmi di fronte a quello che si può definire il più grande regista americano della storia, e dal dover vivere con quell'umiliazione per anni, per quello che mi aveva fatto, che non gli diedi mai credito per quello che in realtà stava cercando di dirmi, cioè: "Osserva l'arte, vai nei musei, guarda la composizione, guarda i colori, guarda l'orizzonte". In pratica in due minuti e quaranta secondi mi diede il più grande consiglio che abbia mai ricevuto. Ma lo fece in modo così burbero che io vidi solo l'irritabilità, e non ne apprezzai il valore se non dopo molti anni.