Sterben (Dying): la video recensione dello spiazzante film di Matthias Glasner in concorso alla Berlinale

News Cinema

La morte e una famiglia priva di legami di amore convenzionali. Genitori e figli alle prese con le loro vite e rapporti che si ritrovano solo nel momento più temuto. Fra dramma spietato e algido e grottesca commedia sopra le righe. La video recensione di Mauro Donzelli di Sterben di Matthias Glasner.

Viene evocato espressamente, il maestro dell'implacabile dramma nordico familiare, Ingmar Bergman, con il protagonista che passa la notte di Natale rivedendo ogni anno la versione lunga televisiva di Fanny e Alexander. Si chiama Tom, anche lui ha un rapporto a dir poco complesso con la sorella, ma anche con i genitori, prossimi alla morte per malattia, non va molto meglio. Sterben, che suona in italiano come morendo, è uno spiazzante film di Matthias Glasner, con protagonista il bravo Lars Eidinger, presentato in concorso al Festival di Berlino.