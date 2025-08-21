TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Agosto, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Giovedì 21 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Agosto, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 21 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 21 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 21 Agosto 2025

  • Piccolo grande amore
    Commedia, 1993, durata: 105 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Carlo Vanzina con Barbara Snellenburg, Raoul Bova, Daniele Falleri, Paul Freeman, Sarah Alexander, Alessio Avenali, Adam Barker, Tilly Blackwood, Bettina Giovannini, Godfrey James, Jason Morell, Julian Rhind-Tutt, Shane Rimmer, Catherine Schell, Liz Smith, Jessica Simpson, Marc Sinden, David Warner, Francesca Ventura e Susannah York.



  • La Caccia
    Drammatico, Thriller, 2023, durata: 100 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Marco Bocci con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti, Gigi Savoia, Peppino Mazzotta, Marco Bocci e Marina Rocco.



  • Memorie di pesce rosso
    Commedia, 2008, durata: 92 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Terry Kinney con Matthew Broderick, Virginia Madsen, Alan Alda, Jimmy Bennett, Louis C.K., Jim True-Frost, Dylan Baker, Bobby Cannavale, Jeff Perry e Lois Smith.


  • D-Tox
    Azione, Drammatico, Thriller, 2002, durata: 96 min
    in onda alle 21:12 su Iris
    un film di Jim Gillespie con Sylvester Stallone, Christopher Fulford, Sean Patrick Flanery, Tom Berenger, Charles S. Dutton, Polly Walker, Kris Kristofferson, Robert Patrick Mif, Dina Meyer e Stephen Lang.



  • In ricchezza e in povertà
    Commedia, 1997, durata: 111 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Bryan Spicer con Tim Allen, Kirstie Alley, Jay O. Sanders, Michael Lerner, Wayne Knight e Larry Miller.


  • Tutte le donne della mia vita
    Commedia, 2006, durata: 105 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Simona Izzo con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon, Lisa Gastoni, Rosalinda Celentano, Ricky Tognazzi, Elena Bouryka, Jane Alexander, Hal Yamaounchi, Francesco Benigno, Renè Kyanga Mulungu, Marco Cataldo, Guido Ripanti, Claudio Bigagli, Eros Galbiati, Eva Robin's, Barbara Mautino, Gloria Coco, Giuseppe Manfridi, Graziano Diana, Biagio Esposito, Ettore Dodaro, Gabriele Guarino, Fabrizio Sergenti Castellani, Marianna Cristofaro, Francesca Preguerra, Paola Comin e Giovanni Diana.


  • Crawl - Intrappolati
    Horror, Thriller, 2019, durata: 87 min
    in onda alle 21:16 su Italia 1
    un film di Alexandre Aja con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf, Joe Palma, Morfydd Clark, Tina Pribicevic, Annamaria Serda, Savannah Steyn, Jovana Dragas e Colin McFarlane.



  • I Re della Scena
    Commedia, Poliziesco, 2023, durata: 118 min
    in onda alle 21:20 su Rai 3
    un film di Thierry Klifa con Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchelle, Lætitia Dosch, Ben Attal, Michel Vuillermoz, Théo Navarro-Mussy, Zbeida Belhajamor, Sabine Haudepin, Bruno Gouery, Grégoire Oestermann e Marie-Christine Orry.



  • Influencer - L'isola delle illusioni
    Giallo, Horror, Thriller, 2022, durata: 92 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Kurtis David Harder con Emily Tennant, Rory J Saper, Cassandra Naud, Justin Sams e Paul Spurrier.


  • Il mio migliore incubo
    Commedia, 2011, durata: 103 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Anne Fontaine con Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier, Virginie Efira, Corentin Devroey, Aurélien Recoing, Eric Berger, Philippe Magnan, Samir Guesmi, Serge Onteniente e Jean-Luc Couchard.



  • Dagmar - L'anima dei Vichinghi
    Azione, Thriller, 2012, durata: 78 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Roar Uthaug con Isabel Christine Andreasen, Ingrid Bolsø Berdal, Milla Olin, Tobias Santelmann, Bjørn Moan, Gaahl, Martin Slaatto, Richard Skog, Hans Jacob Sand, Hallvard Holmen, Iren Reppen e Eirik Holden Rotheim.



  • 10050 Cielo Drive
    Horror, Thriller, Giallo, 2016, durata: 73 min
    in onda alle 21:25 su Italia 2
    un film di John R. Leonetti con Katie Cassidy, Elizabeth Henstridge, Adam Campbell, Miles Fisher, Chris Mulkey, Jane Kaczmarek, Spencer Daniels e Lucas Adams.


  • Banlieue 13
    Azione, 2004, durata: 85 min
    in onda alle 21:30 su Warner TV
    un film di Pierre Morel con Cyril Raffaelli, David Belle, Tony Damario, Bibi Naceri, Dany Verissimo, François Chattot, Nicolas Woirion, Patrick Olivier, Samir Guesmi e Gadner Jerome.



  • Gli Intoccabili
    Drammatico, 1987, durata: 116 min
    in onda alle 21:34 su Rete 4
    un film di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, Richard Bradford, Jack Kehoe, Brad Sullivan, Billy Drago, Patricia Clarkson, Steven Goldstein, Peter Aylward, Don Harvey, Robert Swan e Vito D'Ambrosio.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Warfare - Tempo di guerra: un conflitto così com'è, secondo Alex Garland e l'ex-Navy Seal Ray Mendoza
news Cinema Warfare - Tempo di guerra: un conflitto così com'è, secondo Alex Garland e l'ex-Navy Seal Ray Mendoza
Downton Abbey: all'asta online da Bonhams abiti, cimeli e oggetti di scena della serie e dei film
news Cinema Downton Abbey: all'asta online da Bonhams abiti, cimeli e oggetti di scena della serie e dei film
Glen Powell non accetterebbe mai di interpretare James Bond per un valido motivo
news Cinema Glen Powell non accetterebbe mai di interpretare James Bond per un valido motivo
Judy, Riz Ahmed su com'è stato lavorare con Tom Cruise: "È un film speciale"
news Cinema Judy, Riz Ahmed su com'è stato lavorare con Tom Cruise: "È un film speciale"
Thunderbolts* in streaming su Disney+, c'è una data ufficiale per il cinecomic sulla piattaforma
news Cinema Thunderbolts* in streaming su Disney+, c'è una data ufficiale per il cinecomic sulla piattaforma
The Pirate, Jason Momoa e il regista di The Fall Guy insieme per un film d'azione Amazon
news Cinema The Pirate, Jason Momoa e il regista di The Fall Guy insieme per un film d'azione Amazon
KPop Demon Hunters, Netflix organizza proiezioni con karaoke negli USA e sbanca
news Cinema KPop Demon Hunters, Netflix organizza proiezioni con karaoke negli USA e sbanca
Sofia Coppola e Kirsten Dunst di nuovo insieme per il loro quinto film
news Cinema Sofia Coppola e Kirsten Dunst di nuovo insieme per il loro quinto film
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Memorie di pesce rosso
Piccolo grande amore
Need for Speed
Guardians of the Tomb
Gli Intoccabili
D-Tox
Cold Blood - Senza pace
La Caccia
The Innocents
Banlieue 13
I Re della Scena
Tutte le donne della mia vita
Film stasera in TV