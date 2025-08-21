Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Agosto, in prima serata
Stasera in TV, Giovedì 21 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 21 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 21 Agosto 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 21 Agosto 2025
- Piccolo grande amore
Commedia, 1993, durata: 105 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Carlo Vanzina con Barbara Snellenburg, Raoul Bova, Daniele Falleri, Paul Freeman, Sarah Alexander, Alessio Avenali, Adam Barker, Tilly Blackwood, Bettina Giovannini, Godfrey James, Jason Morell, Julian Rhind-Tutt, Shane Rimmer, Catherine Schell, Liz Smith, Jessica Simpson, Marc Sinden, David Warner, Francesca Ventura e Susannah York.
- La Caccia
Drammatico, Thriller, 2023, durata: 100 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Marco Bocci con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti, Gigi Savoia, Peppino Mazzotta, Marco Bocci e Marina Rocco.
- Memorie di pesce rosso
Commedia, 2008, durata: 92 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Terry Kinney con Matthew Broderick, Virginia Madsen, Alan Alda, Jimmy Bennett, Louis C.K., Jim True-Frost, Dylan Baker, Bobby Cannavale, Jeff Perry e Lois Smith.
- D-Tox
Azione, Drammatico, Thriller, 2002, durata: 96 min
in onda alle 21:12 su Iris
un film di Jim Gillespie con Sylvester Stallone, Christopher Fulford, Sean Patrick Flanery, Tom Berenger, Charles S. Dutton, Polly Walker, Kris Kristofferson, Robert Patrick Mif, Dina Meyer e Stephen Lang.
- In ricchezza e in povertà
Commedia, 1997, durata: 111 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Bryan Spicer con Tim Allen, Kirstie Alley, Jay O. Sanders, Michael Lerner, Wayne Knight e Larry Miller.
- Tutte le donne della mia vita
Commedia, 2006, durata: 105 min
in onda alle 21:15 su La7
un film di Simona Izzo con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon, Lisa Gastoni, Rosalinda Celentano, Ricky Tognazzi, Elena Bouryka, Jane Alexander, Hal Yamaounchi, Francesco Benigno, Renè Kyanga Mulungu, Marco Cataldo, Guido Ripanti, Claudio Bigagli, Eros Galbiati, Eva Robin's, Barbara Mautino, Gloria Coco, Giuseppe Manfridi, Graziano Diana, Biagio Esposito, Ettore Dodaro, Gabriele Guarino, Fabrizio Sergenti Castellani, Marianna Cristofaro, Francesca Preguerra, Paola Comin e Giovanni Diana.
- Crawl - Intrappolati
Horror, Thriller, 2019, durata: 87 min
in onda alle 21:16 su Italia 1
un film di Alexandre Aja con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf, Joe Palma, Morfydd Clark, Tina Pribicevic, Annamaria Serda, Savannah Steyn, Jovana Dragas e Colin McFarlane.
- I Re della Scena
Commedia, Poliziesco, 2023, durata: 118 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Thierry Klifa con Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchelle, Lætitia Dosch, Ben Attal, Michel Vuillermoz, Théo Navarro-Mussy, Zbeida Belhajamor, Sabine Haudepin, Bruno Gouery, Grégoire Oestermann e Marie-Christine Orry.
- Influencer - L'isola delle illusioni
Giallo, Horror, Thriller, 2022, durata: 92 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Kurtis David Harder con Emily Tennant, Rory J Saper, Cassandra Naud, Justin Sams e Paul Spurrier.
- Il mio migliore incubo
Commedia, 2011, durata: 103 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Anne Fontaine con Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier, Virginie Efira, Corentin Devroey, Aurélien Recoing, Eric Berger, Philippe Magnan, Samir Guesmi, Serge Onteniente e Jean-Luc Couchard.
- Dagmar - L'anima dei Vichinghi
Azione, Thriller, 2012, durata: 78 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Roar Uthaug con Isabel Christine Andreasen, Ingrid Bolsø Berdal, Milla Olin, Tobias Santelmann, Bjørn Moan, Gaahl, Martin Slaatto, Richard Skog, Hans Jacob Sand, Hallvard Holmen, Iren Reppen e Eirik Holden Rotheim.
- 10050 Cielo Drive
Horror, Thriller, Giallo, 2016, durata: 73 min
in onda alle 21:25 su Italia 2
un film di John R. Leonetti con Katie Cassidy, Elizabeth Henstridge, Adam Campbell, Miles Fisher, Chris Mulkey, Jane Kaczmarek, Spencer Daniels e Lucas Adams.
- Banlieue 13
Azione, 2004, durata: 85 min
in onda alle 21:30 su Warner TV
un film di Pierre Morel con Cyril Raffaelli, David Belle, Tony Damario, Bibi Naceri, Dany Verissimo, François Chattot, Nicolas Woirion, Patrick Olivier, Samir Guesmi e Gadner Jerome.
- Gli Intoccabili
Drammatico, 1987, durata: 116 min
in onda alle 21:34 su Rete 4
un film di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, Richard Bradford, Jack Kehoe, Brad Sullivan, Billy Drago, Patricia Clarkson, Steven Goldstein, Peter Aylward, Don Harvey, Robert Swan e Vito D'Ambrosio.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv