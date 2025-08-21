Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 21 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 21 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 21 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 21 Agosto 2025

Piccolo grande amore

Commedia, 1993, durata: 105 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Carlo Vanzina con Barbara Snellenburg, Raoul Bova, Daniele Falleri, Paul Freeman, Sarah Alexander, Alessio Avenali, Adam Barker, Tilly Blackwood, Bettina Giovannini, Godfrey James, Jason Morell, Julian Rhind-Tutt, Shane Rimmer, Catherine Schell, Liz Smith, Jessica Simpson, Marc Sinden, David Warner, Francesca Ventura e Susannah York.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/piccolo-grande-amore/35792/video/?vid=47794" title="Piccolo grande amore: Il Trailer Ufficiale del Film con Raoul Bova">Piccolo grande amore: Il Trailer Ufficiale del Film con Raoul Bova</a>

La Caccia

Drammatico, Thriller, 2023, durata: 100 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Marco Bocci con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti, Gigi Savoia, Peppino Mazzotta, Marco Bocci e Marina Rocco.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-caccia/61615/video/?vid=40281" title="La Caccia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">La Caccia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Memorie di pesce rosso

Commedia, 2008, durata: 92 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Terry Kinney con Matthew Broderick, Virginia Madsen, Alan Alda, Jimmy Bennett, Louis C.K., Jim True-Frost, Dylan Baker, Bobby Cannavale, Jeff Perry e Lois Smith.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/memorie-di-pesce-rosso/56369/video/?vid=47792" title="Memorie di pesce rosso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Memorie di pesce rosso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



D-Tox

Azione, Drammatico, Thriller, 2002, durata: 96 min

in onda alle 21:12 su Iris

un film di Jim Gillespie con Sylvester Stallone, Christopher Fulford, Sean Patrick Flanery, Tom Berenger, Charles S. Dutton, Polly Walker, Kris Kristofferson, Robert Patrick Mif, Dina Meyer e Stephen Lang.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/d-tox/38728/video/?vid=47793" title="D-Tox: Il Trailer Ufficiale del Film con Sylvester Stallone - HD">D-Tox: Il Trailer Ufficiale del Film con Sylvester Stallone - HD</a>

In ricchezza e in povertà

Commedia, 1997, durata: 111 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Bryan Spicer con Tim Allen, Kirstie Alley, Jay O. Sanders, Michael Lerner, Wayne Knight e Larry Miller.

Tutte le donne della mia vita

Commedia, 2006, durata: 105 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Simona Izzo con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon, Lisa Gastoni, Rosalinda Celentano, Ricky Tognazzi, Elena Bouryka, Jane Alexander, Hal Yamaounchi, Francesco Benigno, Renè Kyanga Mulungu, Marco Cataldo, Guido Ripanti, Claudio Bigagli, Eros Galbiati, Eva Robin's, Barbara Mautino, Gloria Coco, Giuseppe Manfridi, Graziano Diana, Biagio Esposito, Ettore Dodaro, Gabriele Guarino, Fabrizio Sergenti Castellani, Marianna Cristofaro, Francesca Preguerra, Paola Comin e Giovanni Diana.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/tutte-le-donne-della-mia-vita/643/video/?vid=47791" title="Tutte le donne della mia vita: Il Trailer Ufficiale del Film con Luca Zingaretti">Tutte le donne della mia vita: Il Trailer Ufficiale del Film con Luca Zingaretti</a>



Crawl - Intrappolati

Horror, Thriller, 2019, durata: 87 min

in onda alle 21:16 su Italia 1

un film di Alexandre Aja con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf, Joe Palma, Morfydd Clark, Tina Pribicevic, Annamaria Serda, Savannah Steyn, Jovana Dragas e Colin McFarlane.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/crawl-intrappolati/56143/video/?vid=31744" title="Crawl - Intrappolati: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD">Crawl - Intrappolati: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>

I Re della Scena

Commedia, Poliziesco, 2023, durata: 118 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Thierry Klifa con Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchelle, Lætitia Dosch, Ben Attal, Michel Vuillermoz, Théo Navarro-Mussy, Zbeida Belhajamor, Sabine Haudepin, Bruno Gouery, Grégoire Oestermann e Marie-Christine Orry.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-re-della-scena/67648/video/?vid=47788" title="I Re della Scena: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">I Re della Scena: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Influencer - L'isola delle illusioni

Giallo, Horror, Thriller, 2022, durata: 92 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Kurtis David Harder con Emily Tennant, Rory J Saper, Cassandra Naud, Justin Sams e Paul Spurrier.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/influencer-l-isola-delle-illusioni/65702/video/?vid=44629" title="Influencer - L'Isola delle Illusioni: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Influencer - L'Isola delle Illusioni: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Il mio migliore incubo

Commedia, 2011, durata: 103 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Anne Fontaine con Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier, Virginie Efira, Corentin Devroey, Aurélien Recoing, Eric Berger, Philippe Magnan, Samir Guesmi, Serge Onteniente e Jean-Luc Couchard.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-mio-migliore-incubo/48745/video/?vid=7250" title="Il mio migliore incubo!: Il trailer del film di Anne Fontaine">Il mio migliore incubo!: Il trailer del film di Anne Fontaine</a>

Dagmar - L'anima dei Vichinghi

Azione, Thriller, 2012, durata: 78 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Roar Uthaug con Isabel Christine Andreasen, Ingrid Bolsø Berdal, Milla Olin, Tobias Santelmann, Bjørn Moan, Gaahl, Martin Slaatto, Richard Skog, Hans Jacob Sand, Hallvard Holmen, Iren Reppen e Eirik Holden Rotheim.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/dagmar-l-anima-dei-vichinghi/52583/video/?vid=47789" title="Dagmar - L'Anima dei Vichinghi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Dagmar - L'Anima dei Vichinghi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

10050 Cielo Drive

Horror, Thriller, Giallo, 2016, durata: 73 min

in onda alle 21:25 su Italia 2

un film di John R. Leonetti con Katie Cassidy, Elizabeth Henstridge, Adam Campbell, Miles Fisher, Chris Mulkey, Jane Kaczmarek, Spencer Daniels e Lucas Adams.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/10050-cielo-drive/63322/video/?vid=40693" title="10050 Cielo Drive: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">10050 Cielo Drive: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Banlieue 13

Azione, 2004, durata: 85 min

in onda alle 21:30 su Warner TV

un film di Pierre Morel con Cyril Raffaelli, David Belle, Tony Damario, Bibi Naceri, Dany Verissimo, François Chattot, Nicolas Woirion, Patrick Olivier, Samir Guesmi e Gadner Jerome.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/banlieue-13/46822/video/?vid=33900" title="Banlieue 13: Il Trailer Ufficiale del Film">Banlieue 13: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

Gli Intoccabili

Drammatico, 1987, durata: 116 min

in onda alle 21:34 su Rete 4

un film di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, Richard Bradford, Jack Kehoe, Brad Sullivan, Billy Drago, Patricia Clarkson, Steven Goldstein, Peter Aylward, Don Harvey, Robert Swan e Vito D'Ambrosio.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/gli-intoccabili/4875/video/?vid=47790" title="Gli Intoccabili: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Brian De Palma -HD">Gli Intoccabili: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Brian De Palma -HD</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv