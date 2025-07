Star Wars: uno dei sei caschi delle guardie imperiali rimasti al mondo è stato venduto all'asta per 256.000 dollari

News Cinema

Il Comic-Con di San Diego è stato anche teatro di una vendita all'asta di prodigiosi memorabilia di Star Wars. Il pezzo forte della collezione era un casco delle guardie imperiali, acquistato per una cifra ragguardevole. Fra le meraviglie, anche spade laser e una mano di C-3PO.

Se c'è una cosa che non passa mai, nel mondo dei cinefili e dei cosplayer, è la Star Wars-mania, di cui quasi tutti siamo più o meno vittime, anche se tali non ci sentiamo. Non sono quindi una novità le cifre astronomiche a cui vengono venduti all'asta i memorabilia dei vari film della saga, in particolare gli episodi IV, V, e VI, che poi formano la prima trilogia uscita al cinema. Domenica scorsa, al Comic-Con di San Diego, sono stati messi all'asta alcuni oggetti di scena e costumi di Guerre Stellari alias Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza. A essere venduto a carissimo prezzo è stato un casco delle Guardie Imperiali, acquistato per 256.000 dollari.

Il mio regno per il casco di una guardia imperiale di Star Wars

Il pezzo forte della vendita all’asta al Comic-Con di San Diego valeva i soldi che sono stati spesi dal suo acquirente, dal momento che è stato utilizzato da una controfigura durante le riprese del film. Stando agli organizzatori, è stato usato nelle scene ambientate su Tatooine, il pianeta desertico dove sono nati e/o cresciuti gli Skywalker, il che significa che è stato indossato da un Sandtrooper. Per chi avesse scarsa memoria, i Sandtrooper sono dei soldati imperiali specializzati nei combattimenti negli ambienti desertici. La loro uniforme è quasi identica a quella dei normali soldati imperiali, da cui differisce per dei riflessi dorati. Per combattere i Sandtrooper usano fucili blaster standard.

La cosa straordinaria, ci informa Variety, è che sono rimasti soltanto sei caschi indossati da controfigure e tutti sono finiti in collezioni private. Quello venduto all'asta a San Diego è uno di questi.

Per quanto riguarda gli altri cimeli messi in vendita, e che appartengono anche agli aktri capitoli della saga, sono numerosissimi. Elenchiamo qui sotto i più importanti:

Una parte del ricavato dell'asta servirà per rendere ancora più bello il museo del Comic-Con, mentre un'altra sarà destinata al museo dei memorabilia di Star Wars che verrà costruito in un prossimo futuro.