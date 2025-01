Star Wars, rumor 'galattico': Ryan Gosling in trattative per il film di Shawn Levy!

News Cinema

Novità grandiose in casa Disney/Lucasfilm: Ryan Gosling, secondo le indiscrezioni, sarebbe in trattative per entrare nel franchise di Star Wars. La star di Barbie e La La Land potrebbe essere il protagonista del misterioso film di Shawn Levy, annunciato nel 2022.

Nelle ultime settimane, si è fatto un gran parlare dei film di Star Wars arenati da anni in fase embrionale. Tra questi, c'è il misterioso lungometraggio che vedrà Shawn Levy dietro alla macchina da presa, che ha ricevuto scarni ma incoraggianti aggiornamenti. Ebbene, The Hollywood Reporter ha smosso le acque rivelando un'indiscrezione clamorosa: Ryan Gosling sarebbe in trattative per recitare nel prossimo capitolo cinematografico della celebre saga.

Andiamo con ordine. Il regista di Deadpool & Wolverine sta sviluppando il film, annunciato nel 2022, col fido braccio destro Jonathan Tropper, che con l'autore canadese ha collaborato in This Is Where I Leave You e The Adam Project. Il duo è al lavoro sulla sceneggiatura da più di un anno, ma ogni dettaglio sulla trama è top secret. Recentemente, Levy ha rassicurato che il suo film, ancora senza titolo, sta pian piano prendendo forma.

Sebbene il regista abbia lasciato intendere di voler raccontare una storia non connessa alla Skywalker Saga, gli ultimi rumor diffusi da Comicbook affermano non solo che le riprese potrebbero iniziare già in autunno nel Regno Unito. Ma anche che, in origine, una Rey Skywalker più anziana avrebbe dovuto avere un ruolo importante. Certo, potrebbe trattarsi di uno spunto preso in considerazione e poi scartato, ma lo spoiler è coerente con le voci che sostengono che l'eroina interpretata da Daisy Ridley avrà un ruolo consistente nella prossima ondata di film di Star Wars.

Veniamo a Ryan Gosling. The Hollywood Reporter ha sparigliato le carte rispetto a quanto enunciato poco sopra, affermando che il film di Shawn Levy non coinvolgerà personaggi affermati e amati della saga, ma si muoverà su un binario autonomo. Il casting del divo canadese sarebbe frutto di una bizzarra congiuntura di eventi. Il regista stava pensando di dirigere Boy Band alla Paramount, commedia che lo avrebbe riunito a Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Tuttavia, l'interesse di Gosling per il franchise galattico avrebbe immdiatamente spostato l'attenzione sulla space opera.

Se si raggiungesse un accordo, avremmo ufficialmente il prossimo film di Star Wars ad entrare in produzione. È bene precisare che Lucasfilm non ha rilasciato alcun commento in proposito, dunque è bene non fare il passo più lungo della gamba. Il debutto di Gosling nell'universo ideato da George Lucas sarebbe un vero colpaccio. È curioso ricordare che il suo nome era stato associato alla galassia lontana lontana nel 2013, quando online girava voce che Gosling e Zac Efron fossero stati adocchiati da J.J. Abrams per il ruolo di Kylo Ren, poi interpretato da Adam Driver.