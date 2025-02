Star Wars, pioggia di novità su trilogia di Simon Kinberg e film di Shawn Levy: ambientazione e dettagli

News Cinema

Entusiasmanti aggiornamenti in casa Disney/Lucasfilm! Kathleen Kennedy ha svelato i primi dettagli sulla nuova trilogia di Star Wars, scritta da Simon Kinberg, e sul misterioso film diretto da Shawn Levy. Quest'ultimo, secondo i rumor, vedrà protagonista Ryan Gosling.

A novembre 2024, i fan di Star Wars hanno ricevuto la notizia clamorosa di una nuova trilogia in fase di sviluppo presso Lucasfilm. Un prosieguo della Skywalker Saga, secondo le primissime indiscrezioni. Ebbene, grazie a Kathleen Kennedy, che nelle ultime ore ha rilasciato una sostanziosa intervista a Deadline, abbiamo importanti aggiornamenti sui presunti Episodi X, XI e XII, di cui ci occuperà lo sceneggiatore e produttore Simon Kinberg. Non è tutto: la CEO di Lucasfilm ha svelato la timeline del misterioso film di Star Wars di Shawn Levy...

Andiamo con ordine. Kinberg non ha solo prodotto i film di X-Men dal 2006 al 2019. L'autore - che ha co-creato e scritto Star Wars Rebels insieme a Dave Filoni - produrrà anche i tre film di Star Wars insieme a Kennedy. Tempo fa si rumoreggiava che la trilogia, pur ambientata nella Skywalker Saga, sarà indipendente dai film di Star Wars precedentemente annunciati in fase di sviluppo. Secondo questo ragionamento, New Jedi Order - il problematico film con Daisy Ridley - non avrebbe nulla a che fare con i prossimi episodi, così come il prequel di James Mangold sul Primo Jedi.

A chiarirci le idee è intervenuta, si diceva, Kathleen Kennedy in persona. A quanto pare, la storia di Kinberg continuerà davvero la saga principale del franchise e, da essa, potranno svilupparsi altri spin-off.

Stiamo procedendo a gonfie vele. È andato eccezionalmente bene e lui sta letteralmente scrivendo la sceneggiatura mentre parliamo. Probabilmente vedremo qualcosa verso giugno. Simon, se ti ricordi, ha lavorato con noi anni fa con lo show animato, che è stata un'esperienza di collaborazione davvero meravigliosa. E poi è diventato molto, molto impegnato con X-Men e poi di recente è tornato disponibile, e si è inserito magnificamente in questo spazio. Siamo davvero entusiasti di dove sta andando.

È dunque probabile che il cosiddetto Episodio X riparta da dove L'Ascesa di Skywalker (2019) si è interrotto. Lucasfilm sembra aver deciso di puntare sull'effetto nostalgia, riportando in scena personaggi molto amati del franchise. Tempo fa, Comicbook ha suggerito che, nei nuovi episodi, potrebbe apparire una versione più anziana di Grogu, l'adorabile apprendista della serie The Mandalorian. Chissà...

Star Wars, svelata l'ambientazione del film top-secret di Shawn Levy

Il film di Star Wars diretto da Shawn Levy è in fase di sviluppo dal 2022. Le notizie ufficiali in merito, fino ad ora, erano vicine allo zero. Il rumor più succoso riguarda il coinvolgimento di Ryan Gosling, che dovrebbe interpretare il protagonista. Stando a The Hollywood Reporter, l'interesse del divo per la space opera sarebbe stato un colpo di scena dell'ultimo minuto, che avrebbe immediatamente spostato il film in cima alla lista dello studio. Gira voce, infatti, che le riprese potrebbero iniziare già nell'autunno del 2025.

Finalmente, abbiamo qualche dettaglio concreto sul film. Quantomeno sulla sua cronologia. Kathleen Kennedy, infatti, ha generosamente svelato in quale periodo sarà ambientato l'attesissimo film.

ìIl film di Shawn è una storia di Star Wars a sé stante, che si svolgerà dopo Episodio IX, forse cinque o sei anni dopo. E The Mandalorian è davvero a sé stante, perché lì abbiamo a che fare con un'altra era nella Nuova Repubblica. [...] È il periodo su cui ci stiamo concentrando in questo momento con anche altre serie in sviluppo. Praticamente ci saranno tutti personaggi nuovi. Potremmo riportare alcuni dei personaggi dalla saga del sequel, ma, per la maggior parte, vedremo solo personaggi nuovi".

Ma quanti progetti sta seguendo attualmente la CEO di Lucasfilm? "Per andare sul sicuro, direi tre o quattro al momento - ha ammesso - E questa è una sfida in sé e per sé di questi tempi, perché le persone sono molto impegnate. [...] E quando fai Star Wars, devi praticamente entrare e non avere altri lavori concorrenti in corso. È un impegno minimo di due o tre anni, ed è dura convincere i migliori talenti a ritagliarsi quel tipo di tempo. Quindi anche questo è parte della sfida".

Tra i 'talenti' che Kennedy sta aspettando con ansia c'è anche Taika Waititi: "È così impegnato. Lo adoro. Penso che, se mai riceveremo una sceneggiatura da Taika, sarà fantastica. Ho già visto un primo atto che ho amato, ma legarlo è complicato".

La situazione in casa Lucasfilm, dopo anni di incertezze e false partenze, sembra sul punto di sbloccarsi. La carne al fuoco è moltissima ma, se Kathleen Kennedy terrà fede alle sue ultime dichiarazioni, nei prossimi mesi avremo notizie ancora più precise sui prossimi passi del franchise. Nel frattempo, l'attesa è tutta per The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau, in arrivo nelle sale il 22 maggio 2026.