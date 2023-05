Star Wars, Mark Hamill non si vergogna di una scena dal Ritorno dello Jedi

News Cinema

In una sequenza d'azione del Ritorno dello Jedi, Luke Skywalker alias Mark Hamill sferra un calcio davvero improbabile, oggetto da anni di ironie e meme. L'interessato dimostra di conoscere bene il fandom, e abbraccia l'interpretazione ormai "ufficiale", col suo solito senso dell'umorismo.

Mark Hamill non delude mai: il suo senso dell'umorismo è sempre stato un sano controbilanciamento delle derive più nerd nel mondo di Star Wars, e l'attore americano interprete del mitico Luke Skywalker nella trilogia storica ancora una volta non delude. Impazza da tempo sui social un'inquadratura del Ritorno dello Jedi, dove un calcio di Luke a un cattivo è clamorosamente finto. Mark ha la giustificazione pronta... e dimostra di conoscere il fandom. Inattaccabile!

Il ritorno dello Jedi e il calcio della Forza, Mark Hamill rivendica la perfetta esecuzione

In realtà l'inquadratura di Star Wars Episodio VI - Il ritorno dello Jedi è ben nota al fandom di Guerre stellari: quando Luke e gli altri si liberano dal giogo di Jabba nel deserto di Tatooine, Mark Hamill tira un calcio a uno dei cascatori che interpretano i cattivi. È evidente che non lo sfiori nemmeno, e la caduta della vittima risulta quindi involontariamente esilarante. Non c'è molto di sbagliato in realtà nella coreografia, ma è sbagliata completamente l'angolazione di ripresa: in effetti la maggior parte dei combattimenti su un set si svolge così, ma il coordinatore degli stunt, il regista e il direttore della fotografia si regolano per scegliere un'inquadratura che renda impossibile al pubblico capire che il pugno o il calcio si fermano in realtà molto prima di giungere a destinazione. Chissà per quale motivo, questo coordinamento quel giorno sul set non ci fu, e d'altronde immaginiamo che i nerd meno attenti dell'epoca fossero abbastanza distratti dalle grazie di Leia.

I fan con maggiore senso dell'umorismo hanno ribattezzato la mossa di Luke come "Force Kick", letteralmente un "Calcio della Forza", in grado di stendere l'avversario a distanza, senza contatto. Dopotutto, Luke a quel punto della trilogia ormai è un cavaliere Jedi. Inutile dirlo, Hamill fa sua questa giustificazione, e su Twitter scrive: "Come potrebbe qualcuno avere problemi col mio ampiamente celebrato e perfettamente eseguito Calcio della Forza?"