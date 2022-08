Star Wars: l'abito di Leia per le sue nozze con Han, l'immagine ufficiale

News Cinema

Nel romanzo Star Wars: The Princess and the Scoundrel di Beth Revis, anello che congiunge la trilogia storica con la nuova, Leia sposa Han Solo: c'è un'immagine ufficiale per il suo abito nuziale.

Star Wars Episodio VII - Il risveglio della Forza ci ha messo di fronte alla fine della relazione tra Leia e Han Solo, nonché alla loro progenie: il recente romanzo "Star Wars: The Princess and the Scoundrel" di Beth Revis si occupa di raccontare però le nozze che ci furono tra l'eroe e l'eroina della saga di Star Wars, tra la trilogia originale e la nuova trilogia. Per l'occasione, due concept art mostrano l'aspetto di Leia il giorno delle nozze: un abito nuziale già pronto per i cosplay delle grandi occasioni.

L'abito nuziale di Leia in Star Wars: The Princess and the Scoundrel