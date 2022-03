Star Wars, Damon Lindelof sta scrivendo un lungometraggio cinematografico?

News Cinema

Secondo indiscrezioni non confermate, il Damon Lindelof co-creatore di Lost e Leftovers, responsabile del Watchmen televisivo, sarebbe al lavoro per la Lucasfilm - Disney su un nuovo lungometraggio di Star Wars.

Secondo un giornalista della newsletter The Ankler, specialista in dietro le quinte hollywoodiane, un nuovo film di Star Wars sarebbe in gestazione, affidato alla sceneggiatura / produzione di Damon Lindelof: non stupisce, considerando quanto il co-creatore di Lost abbia legato il suo nome a quello di J. J. Abrams, scrivendo per il cinema l'Into Darkness - Star Trek (2013) di quest'ultimo e frequentando la fantascienza anche con Ridley Scott per Prometheus. Mancano naturalmente conferme, ma quali produzioni di Star Wars sono effettivamente in cantiere per il grande schermo? La situazione è un po' nebulosa.

[Foto di Damon Lindelof a cura di Gage Skidmore, da Wikimedia Commons]

Star Wars, i progetti cinematografici oltre quello firmato Damon Lindelof