Star Trek, si prepara un film prequel dal regista di Andor e Black Mirror

News Cinema

La Paramount ha assunto Toby Haynes, già regista per Andor e Black Mirror, per dirigere un film su Star Trek impostato come un prequel della trilogia vista negli ultimi anni sul grande schermo. Scrive Seth Grahame-Smith.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del film su Star Trek Picard forse indirizzato allo streaming di Paramount+ come Section 31 con Michelle Yeoh, ma oggi vi parliamo di un lungometraggio inequivocabilmente destinato al cinema: la Paramount ha infatti assunto Seth Grahame-Smith e Toby Haynes rispettivamente per scrivere e dirigere un ulteriore nuovo film di Star Trek, concepito come prequel delle ultime storie per il grande schermo, mentre il quarto capitolo rimane in preparazione. Di cosa si tratta? Leggi anche Star Trek Picard, un film è davvero in arrivo? Patrick Stewart lo suggerisce

Star Trek, cosa si sa del prequel cinematografico in arrivo dalla Paramount