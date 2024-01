Star Trek Picard, un film è davvero in arrivo? Patrick Stewart lo suggerisce

News Cinema

Patrick Stewart aveva espresso il desiderio di proseguire il suo studio del personaggio di Jean-Luc Picard in un film che arrivasse dopo la terza stagione di Star Trek: Picard. Il progetto sta prendendo forma sul serio.

Dopo la terza stagione di Star Trek Picard, il suo interprete Patrick Stewart non demorde e vorrebbe proseguire il discorso sul suo mitico personaggio, nato per The Next Generation nella seconda metà degli anni Ottanta, con un film a lui dedicato. C'è stata un'epoca in cui avviare un film di Star Trek era meno complesso di adesso, ma il grande Patrick, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha aggiornato sullo stato di un vero progetto...

Picard, il film è in arrivo? Per Patrick Stewart la sceneggiatura è in corso

Ormai Patrick Stewart ha 83 anni e ha legato il suo talento e il suo carisma a personaggi amatissimi, come lo Xavier negli X-Men della Fox, e come naturalmente quello che lo portò sotto i riflettori dal 1987: Jean-Luc Picard, capitano e poi ammiraglio da Star Trek: The Nex Generation (1987-1994) a Picard (2020-2023). L'anno scorso Stewart aveva già confidato ai fan quanto ambisse a un film che costituisse un sequel alla terza stagione di Picard, e ora è tornato sull'argomento.

Ho sentito, proprio una sera fa, di un copione in corso di scrittura, specificamente per l'attore Patrick nei panni di Picard. Mi hanno detto di aspettarmelo tra più o meno una settimana, e sono troppo contento, perché sembra il tipo di progetto dove la sperimentazione che voglio fare sarà essenziale per questo tipo di materiale.

Non sappiamo se la Paramount abbia esaudito il desiderio di Patrick, cioè affidare la regia del film a Jonathan Frakes alias William T. Riker, ma non sarebbe così forzato, come ben sanno i fan: Picard è apparso al cinema quattro volte, in Star Trek: Generazioni, Star Trek: Primo contatto, Star Trek: L'insurrezione e Star Trek: La nemesi, e gli ultimi tre sono stati tutti appunto diretti da Frakes, che faceva anche parte del cast nel suo ruolo storico. Il nuovo progetto potrebbe seguire la scia del film Section 31 con Michelle Yeoh, in corso di riprese proprio questo mese, in previsione di una pubblicazione in streaming su Paramount+. Di certo quello che era un desiderio di Patrick potrebbe ora diventare realtà. Leggi anche Star Trek: Section 31 con Michelle Yeoh ordinato ufficialmente a Paramount+, ma non è più una serie