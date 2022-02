Star Trek 4, Sonic 3, il nuovo Transformers e A Quiet Place 3 in arrivo da Paramount

News Cinema

Annunci multipli in casa Paramount: seguiti e ripartenze con Sonic 3, Star Trek 4, A Quiet Place 3 e il primo atto di una nuova trilogia di Transformers. C'è spazio anche per Spongebob.

Non c'è solo la Disney a organizzare grandi eventi pieni di annunci: la Paramount non è stata da meno e ha snocciolato le novità cinematografiche e streaming che ha in cantiere dal 2022, nell'ambito dell'assemblea degli azionisti tenuta dalla casa madre ViacomCBS. Al cinema arrivano Sonic 3, un quarto Star Trek, A Quiet Place 3 e una trilogia reboot di Transformers. Non ci sono sempre tempistiche precise, ma i film sono avviati ufficialmente.

Paramount dal 2022 in poi: Sonic 3, Star Trek 4, A Quiet Place 3

Attendiamo l'uscita di Sonic 2 - Il film, in sala dal 7 aprile, ma è già programmato un Sonic 3, di cui non si sa molto, se non che sarà introdotto narrativamente da una serie animata originale per Paramount+, tutta dedicata a Knuckles (che in originale, lo ricordiamo, è doppiato da Idris Elba!).

Dopo il risultato non esaltante di Star Trek - Beyond nel 2016, il mitico mondo di Gene Roddenberry era rimasto lontano dal cinema, ma la situazione si è sbloccata: Star Trek 4, prodotto come al solito da J. J. Abrams ma diretto dal Matt Shankman di WandaVision, riproporrà il cast capitanato (è il caso di dirlo!) da Chris Pine, introducendo "nuovi personaggi".

A Quiet Place Part III sarà ancora una volta affidato alla regia di John Krasinski, ma attenzione: questo film, previsto per il 2025, non è il prossimo immediato appuntamento con la saga distopica in cui non si può proferire parola. Ricordiamo che lo spin-off diretto da Michael Sarnoski, cioè il progetto in origine di Jeff Nichols, lo precederà nel settembre 2023.



Sonic 2 - Il Film: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Paramount rilancia Transformers, Spongebob e Tartarughe Ninja

Ce n'è anche per gli amati robottoni alieni mutaforma: Transformers: Rise of the Beasts uscirà nel 2023, diretto da Steven Caple Jr. e interpretato da Anthony Ramos, sarà il primo atto di una trilogia che rilancerà il marchio al cinema. Un tassello di un'operazione più articolata che comprenderà pure un film di animazione ancora senza titolo, in sala dal luglio 2024 e diretto dall'ex-Pixar Josh Cooley. Prevista in più un'altra serie Nickelodeon, già per quest'autunno.

A proposito di animazione, grosse novità per Spongebob, con un quarto lungometraggio per il cinema, anticipato da tre film per lo streaming di Paramount+. Torneranno nel 2023 inoltre le Teenage Mutant Ninja Turtles, con un nuovo film animato prodotto da Seth Rogen ed Evan Goldberg, diretto dal Jeff Rowe di I Mitchell contro le macchine. A questo appuntamento cinematografico seguiranno sempre dal 2023 altri film realizzati appositamente per Paramount+, dedicati a specifici personaggi che popolano l'universo delle Tartarughe Ninja.