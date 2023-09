Star Trek 4, il progetto è ancora vivo? Un ultimo aggiornamento

News Cinema

La gestazione del quarto Star Trek con Chris Pine e Zachary Quinto è a dir poco sofferta: il film non ha ancora una data d'uscita ma non è cancellato. Almeno stando alle parole di una regista che avrebbe dovuto occuparsene.

Ormai sono trascorsi ben sette anni da Star Trek Beyond con Chris Pine e Zachary Quinto, ultima apparizione del marchio sul grande schermo, ma potrebbero passarne ancora: il Matt Shankman di WandaVision è uscito dal progetto nell'agosto 2022, e da allora la Paramount ha persino rimosso Star Trek 4 dal suo roster di uscite. Insomma, il film è in un limbo... ma è ancora vivo? La conferma arriva da una regista che si era avvicinata al progetto, Lindsey Anderson Beer. Leggi anche Star Trek 4 e il cast confermato... a sua insaputa

Star Trek 4 arriverà, secondo Lindsey Anderson Beer

Sceneggatrice lanciatissima negli ultimi anni, con i remake di Corto Circuito e Bambi in cantiere, Lindsey Anderson Beer sta promuovendo il suo esordio alla regia, Pet Sematary: Bloodlines, in uscita negli USA il 6 ottobre. Collider riporta che Lindsey a quanto pare era tra i creativi chiamati dalla Paramount a riflettere sull'eternamente rimandato Star Trek 4: Beer non ci sta più lavorando, però è a conoscenza dello stato attuale del film, e una breve frase è meglio che niente, per rassicurare i fan (almeno i fan dello Star Trek targato Pine-Quinto).





[Star Trek 4] è ancora in sviluppo. Adoro quel progetto, è stato un altro che ho dovuto abbandonare per dirigere questo film, ed è stato difficile. Ma adoro tutti quelli coinvolti nel progetto.