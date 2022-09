Star Trek 4, altra battuta di arresto: la Paramount rimuove il film dal calendario

News Cinema

Dopo l'abbandono di Matt Shakman bisogna cercare un nuovo regista per il film di Star Trek, e nel frattempo la Paramount lo rimuove dal calendario.

Per usare una metafora papale, ancora fumata nera per il nuovo film di Star Trek. Mentre sul piccolo schermo il franchise prospera con più titoli - Star Trek: Discovery, Strange New Worlds, Star Trek: Picard e l'animata Lower Decks - sul grande la saga spaziale creata da Gene Roddenberry manca dal 2016. Agli appassionati, per il momento, non resta che aspettare l'edizione director's cut, finalmente realizzata e di prossima uscita, del primo Star Trek cinematografico diretto da Robert Wise. La Paramount ha infatti tolto dalle uscite il nuovo film, la cui data di distribuzione era stata fissata al 22 dicembre 2023.

Star Trek di nuovo in alto mare

Inizialmente previsto per il 22 dicembre 2023, il nuovo film di Star Trek è stato tolto dalle uscite della Paramount. Il motivo è l'abbandono del regista da parte collegato al progetto, Matt Shakman, che si accinge, pare, a girare il reboot dei Fantastici 4, e la ricerca di un sostituto. La sceneggiatura, per ora ancora valida, è stata scritta dalle prime sceneggiatrici nella serie, Lindsay Beer e Geneva Robertson-Dworet e, sia pure senza impegno ufficialmente confermato, il cast dei precedenti film, composto da Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto, Karl Urban e Simon Pegg, dovrebbe tornare. Ma i tempi si allungano ancora e vedremo se prima o poi verremo a capo di questa intricata situazione.