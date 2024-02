Spike Lee e Denzel Washington collaborano di nuovo per il remake di Anatomia di un rapimento di Kurosawa

News Cinema

A 20 di distanza da Inside Man, Spike Lee torna a dirigere Denzel Washington in un rifacimento USA di Anatomia di un rapimento, un noir di Akira Kurosawa con protagonista Toshiro Mifune.

Siccome "squadra che vince non si cambia", Spike Lee e Denzel Washington hanno deciso di unire nuovamente le forze, il primo in qualità di regista, co-sceneggiatore e produttore esecutivo, il secondo come interprete principale. Il film della reunion sarà un remake, o versione americana, del thriller Anatomia di un rapimento, diretto nel 1963 da Akira Kurosawa. Il film uscirà al cinema con A24 e poi andrà su Apple TV +. A scrivere il copione con Spike Lee è stato un certo Alan Fox, che si divide fra cinema e tv anche come attore.

Anatomia di un rapimento: cosa bisogna sapere sul film di Kurosawa

Anatomia di un rapimento è il 23° lungometraggio di Akira Kurosawa e il suo terzo noir dopo Cane randagio e I cattivi muoiono in pace. Viene considerato il film più americano del regista giapponese e forse è anche per questo che ha fatto scuola in occidente. La fonte di ispirazione è il romanzo di Ed McBain "Due colpi in uno", e Kurosawa lo ha girato in bianco e nero, inserendo però un dettaglio a colori, cosa che nessuno aveva mai fatto prima. Protagonista di Anatomia di un rapimento è l'iconico Toshirō Mifune, vero e proprio attore feticcio del regista. Il suo personaggio, Kingo Gondo, è un imprenditore che, dopo aver ottenuto un ingente prestito dalla banca per appropriarsi della fabbrica di scarpe per cui lavora, riceve una richiesta di riscatto da parte di un delinquente che gli comunica di aver rapito suo figlio. Gondo si accorge che si tratta invece del figlio del suo autista, ma decide ugualmente di pagare.

Spike Lee e Denzel Washington: gli altri film insieme

Purtroppo non sappiamo se e quanto la versione di Spike Lee di Anatomia di un rapimento possa differire dall'originale. È piuttosto ovvio, comunque, che Denzel Washington sarà Kingo Gondo.

Spike Lee e Denzel Washington hanno lavorato per la prima volta insieme nel 1990 per Mo' Better Blues. Nel 1992 è stata la volta di Malcolm X, che ha fruttato all'attore la sua terza candidatura all'Oscar, e nel 1998 è uscito He Got Game, ambientato nel mondo del basket. L'ultimo sodalizio risale al 2004: il film era l'avvincente Inside Man, che è tuttora il maggior incasso del regista.