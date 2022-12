Spider-Verse 3, svelato il cattivo del terzo capitolo!

News Cinema

Il coregista Kemp Powers ha svelato quale cattivo del prossimo Spider-Man Across the Spider-Verse apparirà anche nel terzo atto Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Di chi si tratta?

Come sappiamo, nel giugno 2023 arriverà al cinema Spider-Man Across the Spider-Verse, l'atteso sequel animato con Miles Morales, realizzato con adeguata fantasia visiva e creativa dalla Sony Pictures Animation: sarà la prima parte di una storia che proseguirà con Spider-Man Beyond the Spider-Verse nel marzo 2024, ma che - è questa la novità - avrà lo stesso villain, stando a quello che il coregista Kemp Powers ha dichiarato a Total Film. Attenzione a qualche spoiler, se volete procedere.



Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One): Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Spider-Man Across the Spider-Verse e Spider-Man Beyond the Spider-Verse hanno lo stesso cattivo

Sapevamo già che il villain di Spider-Man Across the Spider-Verse, sequel dell'acclamato Spider-Man: Un nuovo universo, sarà Spot / Macchia, un personaggio Marvel creato nel 1984 e apparso come sgherro del boss della mala Kingpin. Identità supervillain del dr. Jonathan Ohnn, Spot ha la capacità di aprire varchi interdimensionali a piacimento. Adesso Kemp Powers (Soul), coregista del film con Joaquim Dos Santos e Justin K. Thompson, ha dichiarato a TotalFilm che Spot sarà fondamentale anche nel terzo atto della trilogia, Spider-Man Beyond the Spider-Verse.

Spot è un cattivo interessante perché sembra ridicolo, ma quando ti concentri sulle sue capacità, vedi che ha un potenziale incredibile. La sua abilità di aprire portali attraverso le dimensioni lo colloca perfettamente nello Spider-Verse. È il cattivo dei prossimi due film... e diciamo solo che Spot e Miles hanno un legame sorpredente.

Cosa intenderà Powers, che si è lasciato andare a quello che qualcuno considererebbe uno spoiler? È chiaro comunque che, quando si parla di questo pazzo mondo animato concepito anche dagli executive producer Phil Lord & Chris Miller, tutto è possibile e niente è del tutto svelabile prima di vederlo esplodere sullo schermo. Nei due lungometraggi appariranno la Spider-Woman di Gwen Stacy, Spider-Man 2099, Spider-Punk e il buon vecchio Peter B. Parker. Ma di certo non solo questi... Leggi anche Spider-Man Across the Spider-Verse: un'altra rivoluzione tecnica?