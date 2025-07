Spider-Man: No Way Home, una fanart cambiò la rivelazione di Tobey Maguire e Andrew Garfield

News Cinema

Intervistato da Collider, il regista Jon Watts ha raccontato che avevano in mente un'entrata specifica per i Peter di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, ma almeno un fan ci aveva già pensato...

Quando si parla di fenomeni nerd, il popolo dei fan detta legge, è risaputo: lo fa anche involontariamente, come ha confermato il regista Jon Watts in un'intervista a Collider, dove ha rivelato un dietro le quinte di Spider-Man: No Way Home, uno dei cinecomic più remunerativi della storia (nonché anche una boccata d'aria per le sale nel periodo del Covid). Si era ormai diffusa la voce che il film avrebbe potuto affiancare a Tom Holland i precedenti Peter Parker, cioè Tobey Maguire e Andrew Garfield, via multiverso. Alcuni appassionati avevano anche idee molto precise su come sarebbe potuto avvenire... anche TROPPO precise! Leggi anche Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal torna nel ruolo di The Punisher nel film

L'entrata di Tobey Maguire e Andrew Garfield in No Way Home modificata perché "bruciata" dal fandom

La presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield come "Spider-Man precedenti" in Spider-Man: No Way Home è stato uno dei segreti di Pulcinella meglio gestiti dall'accoppiata Marvel Studios / Sony, coppia forzata dietro al film di Jon Watts con Tom Holland (prossimamente di nuovo Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day, al cinema dal luglio 2026). Il lungometraggio si è ammantato di un valore nostalgico e metanarrativo che lo ha definitivamente proiettato nell'iperuranio degli incassi: 1.921.425.000 dollari al boxoffice mondiale tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, un momento a dir poco critico. La mossa andava studiata con attenzione, bisognava unire più generazioni di spettatori e spettatrici sotto lo stesso tetto. Come cucinare la rivelazione ottimale della loro presenza, la scena clou? La sfida era sorprendere un fandom che va più veloce degli autori stessi. Watts racconta:

C'erano voci che volevano Tobey e Andrew nel film, mentre stavamo già girando. Stavamo scrivendo il copione, chiedendoci quando farli apparire. Avevamo scelto la scena in cui Peter era triste per la morte della zia May, a quel punto i portali si sarebbero aperti e i due Spider-Man sarebbero usciti, magari su un tetto. Non eravamo sicuri, stavamo cercando l'idea. [...]

Poi su Reddit vedo delle fanart di gente che scriveva: "Così probabilmente saranno rivelati i due Spider-Man". Ed era su un tetto. Atmosfera triste, due portali del Doctor Strange si aprivano e saltavano fuori i due Spider-Man. Allora mi dissi: "Non possiamo farlo. Se è esattamente quello che tutti pensano che faremo, non possiamo assolutamente farlo!" [...]

Così pensai di farli magari apparire in casa della nonna di Ned nel Queens. Non credo che nessuno abbia mai fatto una fanart così. Aveva perfettamente senso nella storia, perché è la prima volta che ci allontaniamo dalla linea narrativa di Peter. Non sappiamo cosa sia successo al Peter di Tom. Siamo con Ned e MJ. Devono mantenere un basso profilo. Dove andranno? Alla casa della nonna di Ned. E abbiamo costruito tutta la scena così.