Spider-Man, Kirsten Dunst tornerebbe volentieri in un nuovo cinecomic

Kirsten Dunst, di ritorno al cinema con Civil War, ha ammesso che non direbbe di no ad un nuovo cinecomic e per un motivo ben preciso.

Kirsten Dunst ha già sperimentato il fascino dei cinecomics, affiancando Tobey Maguire nella prima trilogia di Spider-Man, ma ha ammesso che non le dispiacerebbe ritornare in quel settore e che lo farebbe senza rimuginarci troppo. La sua dichiarazione è alquanto schietta: c’è un motivo per cui l’attrice non rifiuterebbe un ruolo in un film sui supereroi al momento e probabilmente non è quello che ci si aspetterebbe.

Kirsten Dunst non direbbe di no al mondo dei supereroi per un motivo ben preciso

Soltanto pochi giorni fa Dakota Johnson ha rivelato che non prenderebbe parte ad un secondo cinecomic, anche dopo la cocente delusione al botteghino di Madame Web. Kirsten Dunst, invece, ha le idee ben chiare e, a differenza della collega, oggi non direbbe di no qualora l’opportunità bussasse nuovamente alla sua porta. Il personaggio di Mary Jane è probabilmente uno dei più amati della sua carriera da parte del pubblico, eppure è uno dei grandi assenti in Spider-Man: No Way Home, che invece ha coinvolti i precedenti interpreti di Peter Parker come Tobey Maguire ed Andrew Garfield. Ai microfoni di Marie Claire, Kirsten Dunst ha ammesso che coglierebbe l’opportunità di tornare nelle vesti di Mary Jane o di interpretare un altro personaggio nel mondo dei supereroi per un motivo ben preciso:

Sì, lo farei, perché ti pagano bene e io ho due figli, in più ho mia madre a carico.

Una risposta schietta da parte dell’attrice che quindi tornerebbe a fare cinecomics per via dell’alta retribuzione. È anche vero che negli ultimi anni Kirsten Dunst ha preferito prendersi una pausa dal cinema perché, secondo sua ammissione, riceveva soltanto proposte per interpretare “madri tristi”.

Ad essere onesti, è stato difficile per me, perché ho bisogno di nutrirmi artisticamente. La cosa più difficile è stato essere mamma e avere la sensazione di non avere nulla per me stessa. Questo è un problema di tante madri, non soltanto mio. Sicuramente i ruoli peggiorano man mano che l’età avanza.

A breve, Kirsten Dunst tornerà al cinema come protagonista di Civil War, film di guerra di Alex Garland in cui interpreta una fotoreporter.