Spider-Man 4 con Tom Holland, Kevin Feige garantisce: "Abbiamo la storia"

Kevin Feige regala un prezioso aggiornamento sullo status del quarto film di Spider-Man con Tom Holland: quando potrebbe tornare?

Il ritorno di Tom Holland nelle vesti di Peter Parker potrebbe accadere prima del previsto. A svelarlo è il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. Riflettendo sul futuro del Marvel Cinematic Universe con il lancio della Fase 5 attraverso Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Feige ha rallegrato i fan che attendevano da tempo notizie più concrete sul coinvolgimento di Tom Holland nel futuro dell’MCU. L’attore riprenderà il suo ruolo dell’eroe in calzamaglia e avrà il suo gran da fare dopo quanto accaduto in No Way Home.



Spider-Man 4, Kevin Feige regala speranza ai fan

La tabella di marcia in casa Marvel è fittissima, una garanzia per i fan così come per Kevin Feige, il quale ha aggiunto che c’è posto anche per Tom Holland. A detta del presidente degli Studios, al momento il team è al lavoro sulla storia da presentare in Spider-Man 4, mostrando com’è proseguita la vita di Peter Parker dopo quello che è accaduto in Spider-Man: No Way Home e le dinamiche del Multiverso. Ai microfoni di Entertainment Weekly ha spiegato:

Tutto quello che posso dire è che abbiamo la storia. Ci sono grandi idee e i nostri autori stanno mettendo tutto nero su bianco in questo momento.

L’introduzione della Fase 5 permetterà all’universo Marvel di accogliere un nuovo villain. Dopo Thanos, arriva Kang il Conquistatore, la cui prima variante (Colui Che Rimane) è apparsa nella prima stagione di Loki con le fattezze di Jonathan Majors. Definito sin da subito un personaggio interessante e complesso, Kang accompagnerà l’MCU fino alla Fase 6, quindi è probabile che darà del filo da torcere a diversi personaggi. Incluso Peter Parker? A rispondere seppur vagamente è sempre Kevin Feige: “Non tutti i fim dell’Infinity Saga si sono concentrati sulle Gemme dell’infinito o su Thanos e lo stesso sarà per la Fase 5 e 6. Ma ci stiamo preparando. Il pubblico avrà un assaggio di questo in Quantumania prima di Avengers: Secret Wars”. Sarà interessante comprendere quale svolta prenderà la vita di Peter Parker adesso che è completamente da solo. Durante No Way Home, Peter ha perso sua zia May e, a causa del Multiverso, anche i suoi amici MJ e Ned si dimenticano di lui dopo l’incantesimo di Doctor Strange.