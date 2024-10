Spider-Man 4, che succede? Spoilerati all'improvviso titolo, cast e trama del film Marvel/Sony

News Cinema

Attenzione, l'MCU è stato violato di nuovo! Un leak potrebbe aver svelato fin troppo su Spider-Man 4, come riportato da Production Weekly. Il portale ha spoilerato quali potrebbero essere il titolo ufficiale, il cast e la trama dell'atteso cinecomic con Tom Holland.

Production Weekly ha scosso il web pubblicando all'improvviso una nuova scheda dedicata a Spider-Man 4. L'attesissimo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, co-prodotto da Sony Pictures e diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), è stato vittima di un leak che ne avrebbe svelato con largo anticipo i dettagli più importanti. Vale a dire, titolo ufficiale, cast e trama.

Di recente Tom Holland, ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, ha rotto il silenzio sul suo ritorno nel ruolo di Peter Parker dopo la trilogia che l'ha visto protagonista tra il 2017 e il 2021. Ha rassicurato i fan, che temevano di dover dire addio per sempre al suo Uomo Ragno, e ha persino svelato di aver dato un'occhiata alla prima bozza di sceneggiatura, che sarà firmata da Chris McKenna ed Erik Sommers. "La prossima estate inizieremo le riprese - ha dichiarato - è tutto pronto, ci siamo quasi, è super eccitante. Non vedo l’ora".

Qual è il titolo di Spider-Man 4?

A svelare più di quanto i Marvel Studios avrebbero mai potuto temere, si diceva, è stato il noto portale che tiene traccia delle maggiori produzioni hollywoodiane e degli impegni degli attori più in vista. A quanto pare, il titolo di Spider-Man 4 sarà Spider-Man: Brand New Day e le riprese dovrebbero iniziare nel Regno Unito il 25 maggio 2025, per concludersi a fine ottobre 2025. La data di uscita prevista è il 10 luglio 2026. Il leak conferma la presenza di Andrew Garfield nei panni di Spider-Man e afferma che il cast include Michael Keaton nel ruolo di Avvoltoio e Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Destino.

Quanto alla trama, si legge che, dopo gli eventi di Avengers: Doomsday (atteso nei cinema per il 1 maggio 2026), Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, prendendo le distanze dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace dura poco quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e lo costringe a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna con riluttanza alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a fare squadra con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

Un episodio molto simile ha coinvolto, poche settimane fa, un altro titolo di punta della scuderia Marvel: Captain America: Brave New World. Sono infatti trapelati online maxi spoiler sulla trama del film diretto da Julius Onah, che arriverà nei cinema il 12 febbraio 2025. Anche in questo caso, è bene ricordare che quanto enunciato va preso con le pinze, in mancanza di conferme ufficiali.

Se il plot di Spider-Man 4 è davvero quello svelato da Production Weekly, la premessa non sembra particolarmente originale. Il supereroe che rifiuta poteri e responsabilità in nome di un'esistenza normale non è niente di nuovo. Resta da capire in che modo questo spunto verrà declinato e quanto gli eventi di Avengers: Doomsday influenzeranno la storia. Interessanti i comeback in vista, soprattutto alla luce del cocente desiderio del pubblico di rivedere Garfield con indosso la tuta dell'Uomo Ragno. Holland, dal canto suo, ha promesso grandi cose. Ha definito la bozza che ha letto "eccellente" e "ottimo" il lavoro degli sceneggiatori.

Mi ha davvero acceso un fuoco dentro. Zendaya e io l'abbiamo letto insieme, e a volte saltellavamo per il soggiorno, tipo: 'Questo è un vero film degno del rispetto dei fan'.