Sound of Freedom - Il Canto della Libertà: l'inaspettato successo del box office americano arriva in Italia

News Cinema

Il film sul traffico di minori Sound of Freedom - Il canto della libertà con Jim Caviezel, grande sorpresa del box office americano, arriva nei cinema italiani il 19 febbraio con Dominus Production di Federica Picchi Roncali.

L'estate scorsa c'è stata una meteora al box office americano. Invece di transitare in zona incassi e bruciare nell'atmosfera hollywoodiana o di proseguire la sua corsa, quella meteora è diventata un solido prodotto di intrattenimento che ha continuato con il passaparola a interessare sempre più spettatori. Ha dato fastidio a Mission: Impossible - Dead Reckoning, è riuscito ad incassare negli Stati Uniti più di Indiana Jones e il quadrante del destino (184 milioni di dollari contro 174) e se ne è parlato quasi quanto Barbie e Oppenheimer. Il titolo di questo film è Sound of Freedom, che nell'edizione italiana si estende a Il canto della libertà, e arriva nelle nostre sale il 19 febbraio con Dominus Production dell'imprenditrice Federica Picchi Roncali, conosciuta per portare nelle sale cinematografiche storie vere che non lasciano indifferenti.

Sound of Freedom: la trama del film

Ciò che ha maggiormente attirato gli spettatori americani è l'argomento delicato che il film va ad approfondire. Sound of Freedom - Il canto della libertà è ispirato a una storia vera, quella di Tim Ballard. Da ex agente federale, l'uomo è passato ad essere un vigilante, fondatore della società no profit Operation Underground Railroad con la missione di combattere il traffico di minori in America Latina. Dopo aver salvato un bambino dalle grinfie di alcuni trafficanti di esseri umani, Ballard scopre che la sorella del piccolo è ancora prigioniera.

Decide quindi lasciare il suo lavoro per provare a salvarla, intraprendendo una missione pericolosa. Addentrandosi nella giungla colombiana, mette a rischio la sua stessa vita pur di liberare lei e altri bambini, evitandogli così un terribile destino.

Sound of Freedom: genesi e sviluppo produttivo

Il film ha per protagonista Jim Caviezel, il quale ha dichiarato che questo ruolo è il secondo più importante della sua carriera dopo aver interpretato Gesù in La passione di Cristo. È stato proprio il vero Tim Ballard a suggerire che fosse quell'attore a interpretarlo. La storia del film nasce dalla mente del regista messicano Alejandro Gomez Monteverde che nel 2015 iniziò a scrivere la sceneggiatura insieme a Rod Barr. Le riprese si svolsero nel 2018 in Colombia con una produzione indipendente che faceva capo alla 20th Century Fox. Quando quest'ultima fu acquistata dalla Disney, come molti altri, il film entrò in un limbo e i realizzatori dovettero riacquistare i diritti di distribuzione. Subentrò a quel punto la Angel Studios che con un crowdfunding riuscì ad ottenere 5 milioni di dollari per poter distribuire il film negli USA.

Con grande sorpresa, Sound of Freedom è riuscito in tre settimane a superare i 100 milioni di dollari di incasso finendo la sua corsa a 184 milioni. Il successo ha permesso a Angel Studios di vendere i diritti di distribuzione in altri paese del mondo, in alcuni già uscito, che ne hanno portato l'incasso a 250 milioni totali. Tra i produttori esecutivi figura anche la Icon di Mel Gibson.