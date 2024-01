Sound of Freedom - Il Canto della Libertà: ecco il trailer italiano ufficiale del film con Jim Caviezel

News Cinema

Uno dei (controversi) casi cinematografici dell'anno negli USA, nono incasso del 2023 ai botteghini americani, questo film tratto da una storia vera arriva nei cinema in uscita evento il 19 e 20 febbraio. Ecco il trailer ufficiale in italiano di Sound of Freedom - Il Canto della Libertà, con Jim Caviezel.

Negli Stati Uniti è stato uno dei casi cinematografici del 2023, suscitando clamore, polemiche e calamitando l'attenzione dei giornali. Per non parlare del fatto che è stato il nono incasso americano dell'anno, con 184 milioni di dollari accumulati al botteghino, che diventano quasi 250 se consideriamo anche il resto del mondo, a fronte di un budget di circa 15.

Il film si intitola Sound of Freedom - Il Canto della Libertà, è diretto da Alejandro Monteverde e vede il ritorno al cinema di Jim Caviezel, l'attore noto per essere stato il protagonista di La Passione di Cristo di Mel Gibson. In Italia arriva in uscita evento il 19 e 20 febbraio, distribuito da Dominus Production, realtà distributiva fondata da Federica Picchi Roncali, che promuove opere cinematografiche basate su storie vere dai temi socialmente rilevanti.

Sotto l'aspetto di intenso thriller d’azione, Sound of Freedom racconta infatti la vera storia di Tim Ballard, un signore che ha lavorato per anni come agente del governo federale statunitense, e che a un certo punto della sua vita ha mollato la sua carriera ufficiale per lavorare fuori da ogni regola - diventando così una sorta di vigilante - per combattere una piaga che lo stava giustamente affliggendo: quello dei bambini colombiani rapiti da trafficanti di esseri umani per essere consegnati a un atroce destino di sfruttamento sessuale. Nel 2013 Ballard ha fondato una no-profit per combattere questo fenomeno, Operation Underground Railroad, e per fornire assistenza a quelli che vengono salvati dai loro aguzzini.

È stato proprio Ballard, pare, a chiedere che fosse l'attore della Passione di Cristo a interpretarlo sullo schermo, per via della grande impressione che gli vece nei panni del Conte di Montecristo.

Al fianco di Caviezel ci sono anche Mira Sorvino e il bravissimo caratterista Bill Camp, oltre a Eduardo Verastegui, che del film è anche produttore.

Il film ha avuto un gran battage pubblicitario sui social, ed è stato al centro di numerose discussioni politiche, dato che la distribuzione del film e molti dei personaggi coinvolti sono strettamente legati ai valori della destra cristiana americana. La destra repubblicana si è affrettata a sostenere il film, Donald Trump in testa, definito in passato da Caviezel a Fox News come "il nuovo Mosè", e Sound of Freedom è diventato negli Usa il simbolo di una resistenza conservatrice ai valori cosiddetti woke, inclusivi e politicamente corretti,

Qui di seguito trovate il trailer italiano e la trama ufficiali di Sound of Freedom.



Sound of Freedom - Il canto della libertà: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Jim Caviezel - HD

Sound of Freedom – Il Canto della Libertà, basato su un’incredibile storia vera, punta i riflettori su uno degli argomenti più bui della nostra società. Dopo aver salvato un ragazzino da spietati trafficanti di bambini, un agente federale scopre che la sorellina è ancora prigioniera e decide di imbarcarsi in una pericolosa missione per salvarla. Con il tempo che stringe e fronteggiando numerosi ostacoli, lascia il lavoro e si addentra nella giungla colombiana, mettendo a rischio la sua stessa vita pur di liberarla da un destino peggiore della morte.